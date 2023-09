SpaceX lancéiert erfollegräich 21 Starlink Satellitten an Orbit

SpaceX huet erfollegräich eng Grupp vun 21 Starlink Satellitten an Ëmlafbunn u Bord vun enger Falcon 9 Rakéit gestart. De Start gouf op der Vandenberg Space Force Base a Kalifornien stattfonnt, an d'Falcon 9 Rakéit ass um 4:48 Auer EDT opgehuewen. SpaceX huet de Start live op X (fréier Twitter) iwwerdroen mat Ofdeckung vu fënnef Minutte virum Lift.

Dëse Start kënnt kuerz no enger anerer Starlink Missioun vun der Florida Space Coast, an et markéiert de 17. Fluch fir eng nei benotzt Falcon 9 Éischt Stuf. Dëst ass bedeitend well et dem SpaceX säi fréiere Rekord fir Wiederverwendbarkeet verbënnt.

Starlink ass dem SpaceX seng ambitiéis Internet Megakonstellatioun, déi de Moment iwwer 4,750 operationell Satellitten an der Low Earth Orbit (LEO) huet. D'Firma huet Pläng fir substantiell Expansioun an Zukunft.

Déi éischt Stuf vum Falcon 9 ass sécher op d'Äerd zréckkomm, an huet eng präzis Landung op engem SpaceX Drone Schëff am Mier ausgefouert. Dës speziell Falcon 9 éischt Stuf huet elo sechs Starten a Landungen ofgeschloss.

Ongeféier 62.5 Minutte nom Start goufen déi 21 Starlink Satellitte an hir designéierte Positiounen an der Low Earth Orbit (LEO) ofgesat.

Dësen erfollegräiche Start an Deployment vu méi Starlink Satellitte weist weider dem SpaceX säin Engagement fir e globalen Internetnetz ze bauen. Mat all erfollegräiche Missioun kënnt d'Firma méi no un hiert Zil fir Héichgeschwindeg, zouverléisseg Internetzougang zu souguer déi wäitste Regioune vun der Welt ze bidden.

Definitiounen:

1. Falcon 9 Rakéit: Eng zweestufeg Orbital-Startfahrt entwéckelt vu SpaceX fir den Transport vu Notzlaascht an de Weltraum.

2. Starlink Satellitte: Satellitte lancéiert vu SpaceX als Deel vun hirem Plang fir weltwäit Internetdeckung ze bidden.

3. Low Earth Orbit (LEO): D'Regioun vum Weltraum, déi ongeféier tëscht 160 an 2,000 Kilometer iwwer der Äerduewerfläch läit.

