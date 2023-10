SpaceX Falcon 9 Setzt fir 22 Starlink Satellitten ze lancéieren

Eng SpaceX Falcon 9 Rakéit ass geplangt fir haut 22 Starlink Internetsatellitte vun der Cape Canaveral Space Force Station an d'Ëmlafbunn ze lancéieren. De Start soll um 5:20 pm EDT stattfannen, mat verschiddene Backupméiglechkeeten verfügbar wann néideg. Déi interesséiert kënnen de Start live iwwer dem SpaceX säin X Kont (fréier als Twitter bekannt) kucken.

Déi éischt Stuf vun der Falcon 9 Rakéit, déi virdru op 16 Missiounen geflunn ass, wäert zréck op d'Äerd a landen op der Drone Schëff Just Read the Instructions ongeféier 8.5 Minutte nom Start. Dëse Start wäert ee Fluch schei vun der Firma d'Wiederbenotzen Rekord ginn, déi just leschte Mount gesat gouf.

Ongeféier 65 Minutte nom Start wäerten déi iewescht Stuf vum Falcon 9 déi 22 Starlink Satellitten an de Weltraum ofsetzen. SpaceX huet seng Starlink Megakonstellatioun séier ausgebaut, mat iwwer 70 Ëmlafmissiounen eleng am Joer 2023 gestart. Am Moment sinn et bal 4,900 operationell Starlink-Satellitten an der Ëmlafbunn, an dëse Start wäert zum weidere Wuesstum vum Stärebild bäidroen.

Starlink bitt Internetservice u Clienten weltwäit andeems se Signaler vum Satellitennetz un Empfänger um Buedem strahlen. Andeems Dir méi Satellitte fir d'Konstellatioun bäidréit, zielt SpaceX d'Ofdeckung ze erhéijen an d'Internetverbindung weltwäit ze verbesseren.

