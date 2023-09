SpaceX plangt Rakéitestart vun der Cape Canaveral Space Force Station

By

SpaceX soll e Freideg den Owend eng Falcon 9 Rakéit vun der Cape Canaveral Space Force Station starten. De Start ass geplangt fir 7:56 Auer a wäert am Space Launch Complex 40 stattfannen. D'Rakéit wäert 22 Starlink-Satellitten op eng niddereg Äerdëmlafbunn droen. Wéi och ëmmer, de Start ass ënner Wiederkonditiounen ënnerleien, mat enger 40% Chance fir Wiederimpakt no der Prognose vum 45. Space Wing.

Wa SpaceX waart bis no 11:15 Auer fir ze starten, da ginn d'Chancen op d'Wiederimpakt op 11% erof. Et ginn och zwou Backup-Startméiglechkeeten um 12:11 an 30:XNUMX.

Zousätzlech zu dësem SpaceX Start kann d'Space Coast och e Samschdeg de Moien en anere Start vun der United Launch Alliance erwaarden. Den Atlas V Start fir d'National Reconnaissance Office ass geplangt fir 8:51 am Space Launch Complex 41. Dës Missioun, bekannt als SILENTBARKER, zielt fir d'Space Domain Sensibiliséierung fir d'NRO an d'US Space Force ze verbesseren. D'Prognose fir dëse Start weist op eng 15% Chance datt d'Wieder de Start beaflosst.

Definitiounen:

- Falcon 9: Eng zweestufeg Wiederverwendbar Rakéit entwéckelt vu SpaceX fir den Transport vu Notzlaascht op d'Äerdbunn an doriwwer eraus.

– Starlink: Eng Satelliten-Internetkonstellatioun déi vum SpaceX gebaut gëtt.

– Low-Earth Orbit: D'Regioun vum Weltraum bannent ongeféier 2,000 Kilometer iwwer der Äerduewerfläch, wou déi meescht Satellitte an déi International Space Station sinn.

- Droneship: Eng Plattform stationéiert am Ozean fir e Landungsplaz fir SpaceX seng wiederverwendbare Rakéiten ze bidden.

