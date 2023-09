SpaceX fir Falcon 9 Rakéit mat Starlink Satelliten ze lancéieren

SpaceX plangt eng Falcon 9 Rakéit vun der Vandenberg Space Force Base um Méindeg, September 11th, um 11:57 ze starten.

Wann den initialen Start verspéit ass, huet SpaceX Backupstartméiglechkeeten en Dënschdeg a Mëttwoch. D'Firma zielt fir den éischte Stuf Booster vun der Rakéit op der Droneship Of Course I Still Love You am Pazifeschen Ozean ze landen, wat den 11. Fluch fir dëse spezielle Booster wäert sinn.

E Live Webcast vum Start wäert um SpaceX Profil op X (fréier Twitter) ongeféier fënnef Minutte virum Start verfügbar sinn.

Starlink ass dem SpaceX säin ambitiéise Projet fir eng global Satellit-Internetkonstellatioun ze kreéieren. Dës kleng Satellitte, déi all ongeféier 260 kg weien, wäerten an enger niddereger Äerdëmlafbunn agesat ginn fir Héichgeschwindegkeet, niddereg latency Internetkonnektivitéit iwwer de Globus ze bidden. Mat der Détachement vun 21 zousätzlech Satellitten, wäert SpaceX seng Starlink Flott ausbaue fir säi wuessende Breetband Internet Service ze verbesseren.

SpaceX's wiederverwendbare Falcon 9 Rakéit Technologie erlaabt et kascht-effizient Weltraumstarten duerch d'Erhuelung an d'Wiederbenotzen vun der éischter Stuf vun der Rakéit. D'Firma huet bedeitend Meilesteen an der Landung an der Relight vun Boosteren erreecht, wat d'Potenzial fir reduzéiert Startkäschten a verstäerkte Accessibilitéit zum Weltraum demonstréiert.

Quellen: SpaceX