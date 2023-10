SpaceX Falcon 9 Rakéit fir 21 Starlink Satellitten ze lancéieren

Eng SpaceX Falcon 9 Rakéit ass geplangt fir 21 Starlink Internetsatellitten an Ëmlafbunn vun der Vandenberg Space Force Base vu Kalifornien ze lancéieren. De Start ass fir de fréie Moien haut ageriicht, mat der Rakéit op 3:47 Auer EDT. Wéi och ëmmer, wann den Timing net funktionnéiert, ginn et dräi Backupméiglechkeeten verfügbar.

De Start gëtt op X geschéckt, fréier als Twitter bekannt, mat Ofdeckung un ongeféier fënnef Minutte virum Liftoff. Wann alles wéi geplangt leeft, wäert déi éischt Stuf vum Falcon 9 sécher op d'Äerd zréckkommen, a landen um Droneschëff "Of Course I Still Love You" ongeféier 8.5 Minutte nom Start. Déi éischt Stuf vun dëser spezieller Rakéit huet scho 16 Flich ofgeschloss, just ee schei vum SpaceX säi Wiederverbrauchsrekord.

Déi 21 Starlink-Satellitte ginn aus der ieweschter Stuf vum Falcon 9 ongeféier 62.5 Minutte nom Start ofgesat. Dëse Start markéiert déi 75. Orbitalmissioun fir SpaceX am Joer 2023, well d'Firma zielt fir 100 Flich bis Enn vum Joer an 144 am Joer 2024 z'erreechen.

SpaceX säi primäre Fokus dëst Joer huet d'Starlink Megakonstellatioun ausgebaut, déi zielt fir global Internetdeckung ze bidden. Am Moment besteet Starlink aus bal 4,900 operationell Satellitten, an dës Zuel wäert an Zukunft weider wuessen.

