SpaceX bereet sech op eng aner Rakéitestart, dës Kéier fir 21 Starlink Internetsatellitten an Ëmlafbunn z'installéieren. D'Falcon 9 Rakéit soll e Samschdeg um 3:47 Auer EDT vun der Kalifornien Vandenberg Space Force Base starten. Wann et Verspéidungen sinn, sinn Backupméiglechkeeten tëscht 4:23 Auer EDT an 6:00 Auer EDT verfügbar.

De Start gëtt um SpaceX säi Kont op X (fréier als Twitter bekannt) gestreamt, ab ongeféier fënnef Minutte virum Lift. Wann alles no Plang leeft, kënnt déi éischt Stuf vum Falcon 9 op d'Äerd zréck a landen um Droneschëff "Of Course I Still Love You" ongeféier 8.5 Minutte nom Start. Dëst wäert de 16. Fluch fir déi éischt Etapp vun dëser spezieller Rakéit markéieren, just ee Fluch manner wéi de Rekord vun der Firma.

No ronn 62.5 Minutten wäerten déi 21 Starlink Satellitte vun der ieweschter Stuf vum Falcon 9 ofsetzen. Dëse Start wäert SpaceX seng 75. Ëmlafmissioun am Joer 2023 sinn, well d'Firma beméit säin Zil vun 100 Flich bis Enn vum Joer z'erreechen, an 144 Flich am Joer 2024.

SpaceX's Starlink Projet war dëst Joer e grousse Fokus, mat ongeféier 60% vun hire Flich gewidmet fir d'Internet Megakonstellatioun auszebauen. Am Moment sinn et bal 4,900 operationell Satellitten am Starlink, an dës Zuel wäert an den nächste Jore weider eropgoen.

Quell: SpaceX Missioun Beschreiwung