SpaceX preparéiert sech op eng aner Starlink Start

SpaceX preparéiert sech fir säin nächste Starlink Start vum Cape Canaveral, geplangt fir Freideg Nuecht. D'Starlink 6-14 Missioun wäert eng Falcon 9 Rakéit gesinn, déi bis zu 22 Internetsatellitten droen, vum Cape Canaveral Space Force Station's Space Launch Complex 40 starten.

D'Wiederkonditiounen ginn als gënschteg virausgesot, mat 60% Chance fir gutt Konditiounen um Ufank vun der Fënster, erop op 85% um Enn. Am Fall vun engem 24-Stonn Verspéidung verbessert d'Chance ze 90%. SpaceX plangt den éischte Stuf Booster ze recuperéieren, dee säi siwente Fluch mécht, um Droneschëff A Shortfall of Gravitas am Atlantik.

Wat de Startofdeckung ugeet, huet SpaceX ugekënnegt datt et nëmmen Updates iwwer seng privat Starten iwwer säin offiziellen Kont op der X Plattform (fréier Twitter) gëtt. Dës Ännerung kënnt nodeems d'Firma Startofdeckung vu senger leschter Missioun e Sonndeg Nuecht vum Kennedy Space Center op X offréiert huet, just Minutte virum Lift.

Wärend SpaceX weiderhin en héije Startrate behalen, ass et derwäert ze notéieren datt dëst de 47. Start vun der Space Coast dëst Joer wäert sinn, mat bal all vun hinnen duerch SpaceX geleet ginn. United Launch Alliance (ULA) soll nëmmen hiren zweete Start vum Joer e Samschdeg de Moien mat enger Atlas V Rakéit op enger Missioun fir den National Reconnaissance Office a Space Force hunn. Deen anere Space Coast Start dëst Joer gouf vum Relativity Space am Mäerz gefouert.

Inklusiv Starte vu senge Ariichtungen a Kalifornien, SpaceX ass op der Streck fir 90 Starte fir d'Joer ze iwwerwannen. Dëse Start markéiert säin 63. Bunnfluch am Joer 2023, scho iwwerschreift de fréiere Rekord vun 61, deen am Joer 2022 gesat gouf. Et ass wichteg ze notéieren datt dës Zuel net den net erfollegräichen Versuch den 20. Abrëll vu sengem Starship a Super Heavy aus sengem Texas Teststart enthält Ariichtung. Wéi och ëmmer, SpaceX huet en anert gestapelt Starship waart op Genehmegung vun der Federal Aviation Administration fir en anere Startversuch.

Definitiounen:

- Falcon 9: En Zwee-Etapp-zu-Ëmlafbunn mëttellift Startfahrt entwéckelt a fabrizéiert vu SpaceX.

- Starlink: SpaceX säi Satellitekonstellatiounsprojet mam Zil fir eng global Breetbanddeckung ze bidden.

- Droneship: En autonomt Schëff dat vum SpaceX benotzt gëtt fir Rakéiten um Mier ze landen an ze recuperéieren.

- United Launch Alliance (ULA): Eng Joint Venture tëscht Boeing a Lockheed Martin déi Raumstartservicer ubitt.

- Atlas V: E Startfahrt entwéckelt vun der ULA.

- National Reconnaissance Office (NRO): Eng US Regierungsorganisatioun verantwortlech fir den Design, Acquisitioun, Start an Operatioun vun Intelligenzsatellitten.

- Space Force: Eng Filial vun den USA Arméi verantwortlech fir Weltraumkrich.

