SpaceX's Falcon Heavy Rocket Preparéiert fir Psyche Mission Launch

SpaceX's Falcon Heavy Rakéit ass um Launch Complex 39A am Kennedy Space Center vun der NASA ukomm, als Virbereedung fir seng zukünfteg Missioun fir d'NASA's Psyche Raumschëff un de Metallasteroid och Psyche ze schécken. D'Wiederkonditioune kënnen awer fir de geplangte Start eng Erausfuerderung stellen.

De Falcon Heavy wäert d'Psyche-Raumschëff Richtung den Asteroid dreiwen, deen an der Haaptasteroidegurt tëscht Mars a Jupiter läit. Soubal et seng Destinatioun am Joer 2029 erreecht, wäert d'Raumschëff de metalleschen Asteroid op d'mannst 26 Méint no no studéieren. D'Wëssenschaftler gleewen datt d'Psyche den ausgesate Kär vun engem antike Protoplanéit kéint sinn, an d'Observatioune vun der Missioun kéinte wäertvoll Abléck an d'Bildung vu Planéiten an déi fréi Stadien vum Sonnesystem ginn.

D'Falcon Heavy Rakéit besteet aus dräi éischte Stufen vun der SpaceX Falcon 9 Rakéit, mat engem zentrale Kär uewen vun enger ieweschter Stuf an der Notzlaascht. Momentan déi zweet mächtegst Rakéit an der Operatioun, nom Space Launch System vun der NASA, huet de Falcon Heavy säin Debut Testfluch am Februar 2018 gemaach, mam Elon Musk säin Tesla Roadster erfollegräich an d'Ëmlafbunn gestart.

Wärend d'Psyche Missioun geplangt ass fir den 12. Oktober 2023 ze starten, hunn d'NASA Beamten festgestallt datt d'Wiederprevisioun nëmmen eng 20% ​​Chance virausgesot fir gëeegent Konditioune fir deen Dag ze starten. Backup Startméiglechkeeten sinn bis den 25. Oktober verfügbar, wat Flexibilitéit an der Startzäitlinn erlaabt.

Insgesamt, dem Falcon Heavy seng zukünfteg Missioun op Psyche stellt eng spannend Geleeënheet fir d'Geheimnisser vun den Ufanks vun eisem Sonnesystem weider ze entdecken an ze verstoen.

– NASA/Aubrey Gemignani