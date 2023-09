SpaceX Falcon 9 Rakéit lancéiert fir Rekord 17. Zäit

Eng SpaceX Falcon 9 Rakéit soll Geschicht maachen andeems se haut den Owend fir déi 17. Kéier starten. D'Rakéit wäert 22 vun SpaceX's Starlink Internetsatellitten droen. De Start ass geplangt vun der Cape Canaveral Space Force Station zu Florida um 10:47 pm EDT stattfannen. Zuschauer kënnen d'Evenement live iwwer dem SpaceX säi Kont op X kucken.

Wann alles no Plang leeft, kënnt déi éischt Stuf vum Falcon 9 no 8.5 Minutten op d'Äerd zréck a landen op engem SpaceX Drone Schëff dat um Mier stationéiert ass. Dëst wäert den 17. erfollegräiche Liftoff a Landung fir dëse spezielle Falcon 9 Booster markéieren, en neie Meilesteen fir Rakéit Wiederverwendbarkeet setzen. De Moment hunn nëmmen zwee Falcon 9 Boosteren 16 Flich erreecht.

Déi 22 Starlink Satellitte u Bord vun der Rakéit wäerten ongeféier 62.5 Minutte nom Start an eng niddereg Äerdëmlafbunn ofgesat ginn. Dëse Start wäert och zu engem anere Rekord fir SpaceX bäidroen, well et hir 65. Ëmlafmissioun vum Joer wäert sinn, déi hire fréiere Rekord vun 61 am Joer 2022 iwwerschreift.

SpaceX huet sech dëst Joer haaptsächlech op d'Erweiderung vun der Starlink Megakonstellatioun konzentréiert, déi momentan aus iwwer 4,700 operationelle Satellitten besteet. Wéi och ëmmer, d'Firma plangt dës Zuel weider ze wuessen well se d'Erlaabnis hunn fir 12,000 Starlink-Satellitten ze lancéieren an eng Zoustëmmung fir eng zousätzlech 30,000 ugemellt hunn.

Mat all erfollegräiche Start a Landung weist SpaceX d'Wichtegkeet an d'Potenzial vun der Rakéit Wiederverwendbarkeet. Wéi se weiderhin d'Grenze vun der Weltraumtechnologie drécken, gesäit d'Zukunft vun der Weltraumfuerschung méi hell wéi jee.

Quellen:

- SpaceX Missioun Beschreiwung

- SpaceX säi Kont op X (fréier Twitter)