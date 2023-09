Eng Falcon 9 Rakéit lancéiert 21 Starlink Satellitte vun der Vandenberg Space Force Base

By

Eng Falcon 9 Rakéit ass e Méindeg den Owend vun der Vandenberg Space Force Base erfollegräich gestart, wat den drëtte Lift vum September markéiert. D'Rakéit, déi zu SpaceX gehéiert, huet 21 Starlink-Satellitte gedroen als Deel vun der Missioun vun der Firma fir de globale Internetservice ze bidden. SpaceX zielt fir den Internetzougang a Beräicher ze verbesseren wou et net zouverlässeg oder net verfügbar war.

Den Asaz vun de Satellitte war erwaart ongeféier eng Stonn nom Opstig. Den éischte Stuf Booster vun der Rakéit, déi scho 11 Mol geflunn ass, ass erfollegräich op engem Droneschëff am Pazifeschen Ozean gelant.

Just virum Start huet Telesat, eng kanadesch Firma, e Multi-Launch Accord mat SpaceX fir Missioune vu Vandenberg a Florida ugekënnegt. Telesat huet 14 Starten op der Falcon 9 Rakéit kaaft, jidderee bréngt bis zu 18 Telesat Lightspeed Satellitten op eng niddereg Äerdëmlafbunn pro Start. D'Telesat Startkampagne soll am Joer 2026 ufänken, mam globale Service fir 2027 geduecht.

D'Telesat Lightspeed Reseau wäert héich-Vitesse Daten Linken, héich sécher Verbindungen, an niddereg-latency Breetband Konnektivitéit weltwäit. De leschte Mount huet Telesat e Kontrakt mat MDA Ltd ënnerschriwwen fir als Haaptsatellitkontrakter ze déngen.

De President a CEO vum Telesat, Dan Goldberg, huet Vertrauen an d'Zouverlässegkeet vun der SpaceX an der héijer Startkadens ausgedréckt, a seet datt si e super Partner bei der Start vun Telesat Lightspeed wäerten sinn. SpaceX President a Chief Operating Officer, Gwynne Shotwell, huet Stolz ausgedréckt fir dem Telesat seng Konstellatioun ze lancéieren an d'Expansioun vu Konnektivitéitsfäegkeeten fir Clienten weltwäit.

De Rakéitestart profitéiert net nëmmen SpaceX, awer bitt och Beschäftegungsméiglechkeeten fir Aarbechter a bréngt Crewmemberen op d'Zentralküst, wat d'lokal Wirtschaft stimuléiert.

Zousätzlech zu dësem rezente Start, huet de Vandenberg virdru am Mount eng Falcon 9 Rakéit gestart, déi militäresch Satellitten an d'Ëmlafbunn fir d'US Space Force Space Development Agency droen.

