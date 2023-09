SpaceX fir eng aner Batch vu Starlink Satellitten ze lancéieren

SpaceX preparéiert sech op en anere Start vu senge Starlink Internetsatellitten, geplangt fréi Dënschdeg stattfannen. D'Firma Falcon 9 Rakéit wäert vun der Kalifornien Vandenberg Space Force Base op 2:57 Auer EDT ophiewen. De Start gëtt live op der SpaceX Websäit gestreamt, mat Ofdeckung vu fënnef Minutte virum Liftoff.

Dëst wäert den 11. Start a Landung fir den éischte Stuf Booster vum Falcon 9 sinn, deen erwaart gëtt op d'Äerd zréckzekommen an op der Droneship vun der Firma am Pazifesche Ozean ongeféier 8.5 Minutte nom Start ze landen. Déi iewescht Stuf vum Falcon 9 wäert d'Starlink-Satellitte ongeféier 62 Minutte nom Lift ofsetzen.

Bis elo sinn et schonn iwwer 4,600 operationell Starlink-Satellitten an der Ëmlafbunn, sou den Astrophysiker Jonathan McDowell. SpaceX plangt dës Zuel op esou vill wéi 42,000 an Zukunft ze erhéijen. D'Starlink Konstellatioun zielt fir eng global Breetband Internetdeckung ze bidden, besonnesch a wäit ewech an ënnerservéiert Gebidder.

Dëse Start markéiert de SpaceX säin 64. D'Firma war un der Spëtzt vun de Weltraummissiounen am Joer 61, mat der Majoritéit vu senge Starten gewidmet fir seng Starlink Megakonstellatioun auszebauen.

