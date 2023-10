SpaceX huet en Upëff vum Start vun der Vandenberg Space Force Base ugekënnegt. D'Firma zielt den 12. Oktober um 47:21 Auer fir de Start vun enger Falcon 9 Rakéit vun der SLC-4E. Den Zweck vun dësem Start ass et fir 21 Starlink-Satellitten op niddereg Äerdëmlafbunn z'installéieren.

Am Fall wou de Start net wéi geplangt virugoe kann, huet SpaceX dräi Backupméiglechkeeten tëscht 1:23 an 3:11 identifizéiert fir nei ze plangen. Zousätzlech ginn et sechs zousätzlech Backupméiglechkeeten verfügbar ab 26:2 Samschdes bis 50:XNUMX Auer Sonndeg.

Fir déi interesséiert, e Live Webcast vu SpaceX wäert ongeféier fënnef Minutte virum Start zougänglech sinn. Dëst gëtt Zuschauer Echtzäitupdates an erlaabt hinnen d'Missioun ze gesinn wéi se sech entwéckelt.

Et ass derwäert ze notéieren datt de Booster deen dës Missioun ënnerstëtzen 15 Mol a fréiere Starten benotzt gouf. No der Bühnentrennung soll déi éischt Stuf vun der Rakéit op der Of Course I Still Love You Droneship am Pazifeschen Ozean landen. Dës Wiederverwendbarkeet ass e bedeitende Meilesteen am SpaceX seng Efforten fir d'Käschte vun der Weltraumfuerschung ze reduzéieren an et méi nohalteg ze maachen.

Wat lokal Impakt ugeet, gi keng sonic Booms erwaart während dësem Start ze héieren. Dëst ass gutt Neiegkeet fir Emgéigend Awunner, well sonic Booms kënnen stéierend an erschreckend sinn.

Insgesamt stellt dëse fréie Moien Start vu SpaceX e weidere Schrëtt no vir an der lafender Missioun vun der Firma fir säi globalt Satelliten-Internetnetz z'entwéckelen an auszebauen.

Definitiounen:

– Falcon 9 Rakéit: En zweestufegen Orbital Startfahrzeug entwéckelt vu SpaceX. Et ass fir den zouverléissege a sécheren Transport vu Satellitten a Notzlaascht an de Weltraum entwéckelt.

- Starlink Satellitte: Eng Konstellatioun vu klenge Satellitten, déi vum SpaceX ofgesat ginn, mam Zil fir weltwäit Breetbanddeckung ze bidden.

- Natierlech I Still Love You Droneship: En autonomt Drone Schëff dat vum SpaceX benotzt gëtt fir Rakéite Boosteren um Mier ze landen an ze recuperéieren.

Quell: SpaceX (keng URL uginn)