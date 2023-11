New Cargo Dragon CRS-29 Start Verspéidung fir Finale Pre-Launch Processing

D'NASA a SpaceX hunn eng zwee Deeg Verspéidung fir de Start vun der Cargo Dragon CRS-29 Missioun op d'International Space Station (ISS) ugekënnegt. De Start, ursprénglech fir de 5. November geplangt, wäert elo de 7. November um 9:16 EST stattfannen. Déi zousätzlech Zäit erlaabt d'Fäerdegstellung vun der leschter Pre-Startveraarbechtung, laut NASA Beamten.

De Cargo Dragon CRS-29 wäert eng beandrockend Notzlaascht vun ongeféier 6,500 Pond (bal 3,000 kg) Versuergung, Fuerschung an Hardware un d'ISS droen. Dës Missioun hält bedeitend Wichtegkeet, well se verschidde wëssenschaftlech Experimenter an Ausrüstung enthält, déi zum Fortschrëtt vun der Weltraumfuerschung an Technologien bäidroen.

Ee vun den Highlights vun dëser Missioun ass de Start vun enger zwee-Wee Laser-Array, déi Héichgeschwindegkeetskommunikatioun an enger niddereger Äerdëmlafbunn testen. D'NASA zielt d'Kommunikatiounsfäegkeeten ze verbesseren an d'Geschwindegkeet ze erhéijen als Deel vu sengem Artemis Programm, deen Astronauten op der Mounduewerfläch bis 2025 oder 2026 zielt.

Aner Experimenter u Bord vum Cargo Dragon CRS-29 enthalen eng Studie vu Loftstéierungen an der Äerdatmosphär duerch en NASA Atmosphärwellenexperiment. Et gëtt och eng Europäesch Weltraumagence Enquête konzentréiert sech op Waasser Erhuelung op der ISS, souwéi en ISS National Lab Experiment deen den Impakt vun der Schleimfaarf am Atmungssystem op d'Droge Liwwerung exploréiert.

Zousätzlech ginn Heirloom Somen, déi vun der Choctaw Nation vun Oklahoma ugebaut ginn, op d'ISS geschéckt fir eng Wëssenschaft, Technologie, Ingenieur, a Mathematik (STEM) Ausbildungsméiglechkeet. Dës Initiativen ënnersträichen d'Wichtegkeet vun der Zesummenaarbecht tëscht verschiddenen Organisatiounen a Gemeinschaften fir wëssenschaftlech Wëssen weider ze maachen an zukünfteg Generatiounen ze inspiréieren.

Wann d'Missioun erfollegräich gestart ass, wäert d'Dragon Raumschëff den 9. November kuerz virun 12 Auer EST mat der ISS docken. Dëst bedeitendst Event gëtt live vum Space.com ofgedeckt, wat Zuschauer eng Geleeënheet gëtt fir dës wichteg Missioun ze gesinn.

FAQ:

Q: Wat war de Grond hannert der zwee Deeg Verspéidung fir d'Cargo Dragon CRS-29 Missioun?

A: D'Verspéidung war néideg fir d'Fäerdegstellung vun der leschter Pre-Startveraarbechtung z'erméiglechen.

Q: Wat ass d'Notzlaascht vun der Cargo Dragon CRS-29 Missioun?

A: De Cargo Dragon CRS-29 wäert ongeféier 6,500 Pond (bal 3,000 kg) Versuergung, Fuerschung an Hardware op d'ISS droen.

Q: Wat sinn e puer vun den Experimenter an dëser Missioun abegraff?

A: D'Experimenter enthalen Testen vun Héichgeschwindegkeetskommunikatioun an enger gerénger Äerdëmlafbunn, Studie vun Loftstéierungen an der Äerdatmosphär, Untersuchung vum Waasserrecuperatioun op der ISS, an d'Untersuchung vum Impakt vun der Schleimfaart am Atmungssystem op d'Medikamenter Liwwerung.

Q: Wéi eng pädagogesch Méiglechkeet bitt dës Missioun?

A: D'Missioun bréngt Heirloom Somen ugebaut vun der Choctaw Nation vun Oklahoma op d'ISS fir eng STEM Ausbildung an d'Aarbechtskräftentwécklungsméiglechkeet.