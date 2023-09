SpaceX lancéiert 22 Satellitte wéi d'FAA nei Regel proposéiert fir Weltraumschutt ze reduzéieren

SpaceX huet viru kuerzem en erfollegräiche Start vu senger Starlink "Stärebild" erreecht mat der Ofsetzung vun 22 Satellitten an enger niddereger Äerdbunn. De Start gouf op der Cape Canaveral Space Force Station a Florida mat enger Falcon 9 Rakéit stattfonnt. Notamment ass den éischte Stuf Booster vun der Rakéit erfollegräich op enger Barge am Ozean gelant, wat dem SpaceX säin Engagement fir d'Wiederverwendbarkeet weist.

Dës Erreeche kënnt zu enger Zäit wou d'Federal Aviation Administration (FAA) eng nei Regel proposéiert huet fir d'Fro vum Raumschutt, deen duerch kommerziell Flich generéiert gëtt, unzegoen. D'FAA erkennt d'Wichtegkeet vum Gestioun vu Schutt fir potenziell Kollisiounen mat Raumschëff ze vermeiden an en nohaltegt Raumëmfeld z'erhalen.

Déi proposéiert Regel beschreift fënnef Optiounen fir Firmen wéi SpaceX fir déi iewescht Stufen vun hire Rakéiten ze entsuergen. Dës Optiounen enthalen kontrolléiert Entrée, Repositionéierung op eng manner vollstänneg Lagerung oder Kierfechtsbunn, Äerdflüchtebunn, aktiv Offallentfernung bannent fënnef Joer oder onkontrolléiert atmosphäresch Entsuergung.

Déi proposéiert Reegel vun der FAA entsprécht d'US Regierung hir Orbital Debris Reduzéierungspraktiken. Et zielt d'Risiken, déi mat onkontrolléierter Reentry vun den ieweschten Etappen verbonne sinn, ze reduzéieren, fir e méi séchert Raumëmfeld fir all Akteuren ze garantéieren.

Laut der FAA ginn et momentan iwwer 23,000 Orbitalobjekter méi grouss wéi véier Zoll. D'lescht Joer gouf d'Wichtegkeet vum Offallmanagement beliicht, wéi Raumschutt, déi zu SpaceX gehéiert, an de Snowy Mountains vun der Australian Space Agency entdeckt goufen. Ausserdeem huet eng Onbemannt Rakéit Explosioun zu Schutt gefall op Port Isabel, eng Emgéigend Stad.

Déi proposéiert Regel wäert eng 90-Deeg ëffentlech Kommentarperiod no hirer Verëffentlechung am Féderalen Register ënnergoen. Dës Period erlaabt Feedback an Input vu verschiddenen Akteuren fir sécherzestellen datt all Perspektiven an der Gestaltung vun der definitiver Regel iwwer Raumschuttmanagement berücksichtegt ginn.

Quellen:

- UPI

- De Guardian

Definitiounen:

- SpaceX: E private Raumfaartfabrikant a Raumtransportfirma gegrënnt vum Elon Musk.

– Falcon 9: Eng zweestufeg Wiederverwendbar Rakéit entwéckelt vu SpaceX fir Notzlaascht an de Weltraum ze lancéieren.

– Niddereg Äerdëmlafbunn: D'Regioun vum Weltraum bannent ongeféier 2,000 Kilometer iwwer der Äerduewerfläch, allgemeng benotzt fir Satellitentwécklung an Weltraumfuerschung.