SpaceX huet erfollegräich seng 69. Ëmlafmissioun vum Joer vum Cape Canaveral gestart. Dëst markéiert den 49. SpaceX Fluch vun der Space Coast, mat der Firma verantwortlech fir all ausser dräi vun den 52 Missiounen, déi aus der Regioun am Joer 2023 gestart goufen. zu schlechtem Wiederkonditiounen.

Den éischte Stuf Booster vum Falcon 9 huet säin 10. Fluch gemaach an ass erfollegräich um Droneschëff A Shortfall of Gravitas am Atlanteschen Ozean gelant. Dëse Meilesteen weist d'Wiederverwendbarkeet an d'Käschteeffektivitéit vun der SpaceX Technologie.

ULA (United Launch Alliance) ass och geplangt fir säin nächste Start vum Nopesch Space Launch Complex 41. De Liftoff ass fir den nächste Freideg geplangt, mat der Zilrakéit den Atlas V. Dëse Start ass bedeitend well et Amazon's éischt zwee Test Project Kuiper dréit. Satellitten. Mam Akaf vun Amazon vun zousätzleche Atlas Rakéite gëtt d'ULA erwaart dës Missiounen regelméisseg ze lancéieren, fir dem Amazon geplangten 3,236 Satellitekonstellatioun bäizedroen fir mam SpaceX sengem Starlink ze konkurréieren.

SpaceX huet e grousse Start fir Ufank Oktober geplangt, awer wéinst onerwaarten Ëmstänn huet d'NASA eng Verspéidung fir seng Psyche Sondemissioun ugekënnegt. D'Falcon Heavy, déi d'Sond wäert droen, war ursprénglech geplangt fir de 5. Oktober ze starten, awer den neien Zildatum ass net méi fréi wéi den 12. Oktober, um 10:16 Auer D'Missioun zielt fir den metallräichen Asteroid ze entdecken, och Psyche genannt. , an huet eng Startfenster déi bis den 23. Oktober verlängert.

Mat SpaceX weider Efforten a reegelméissege Starten, bleift d'Firma un der Spëtzt vun der Weltraumindustrie, bäidréit zum Fortschrëtt vun der Weltraumfuerschung an der Satellitentsetzung.

Quellen:

- Zitatioun: SpaceX lancéiert 69. Bunnfluch vum Joer mam Canaveral Liftoff (2023, 2. Oktober) zréckgeholl 2. Oktober 2023 vun phys.org

- 2023 Orlando Sentinel. Verdeelt vun Tribune Content Agency, LLC.