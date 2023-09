SpaceX fir Starlink 6-14 Missioun Tonight ze lancéieren

By

SpaceX preparéiert sech haut op en anere Start vu senge Starlink Internetsatellitten. D'Falcon 9 Rakéit ass geplangt vun der Cape Canaveral Space Force Station um 7:56 pm EDT ofzestëmmen. Och wann d'Wiederkonditiounen ufanks ufanks schwiereg sinn, gëtt erwaart datt se mat der Nuecht besser ginn. Dem SpaceX säi Livestream wäert ongeféier 5 Minutte virum Ophiewe online verfügbar sinn.

Dëst wäert de siwente Fluch vum Falcon 9 säin éischte Stuf Booster sinn a wäert dëst Joer de 47. Start op der Space Coast markéieren. Wann alles no Plang leeft, wäert den éischte Stuf Booster probéieren op engem Drone Schëff am Mier ze landen ongeféier aacht Minutte nom Lift. D'Starlink 6-14 Missioun wäert méi Starlink Internetsatellitten an Ëmlafbunn ofsetzen.

D'Wiederprevisioun fir d'Startfënster weist eng 60% Chance fir gënschteg Konditiounen am Ufank, bis zum Schluss ze verbesseren op 85%. D'Erhuelungskonditioune fir déi éischt Stuf Boosterlandung um Mier ginn als "niddereg Risiko" ugesinn. D'Backupstartméiglechkeeten sinn e Samschdeg verfügbar wann néideg.

Nom Start vun haut ass de nächste vun der Florida Space Coast fir Samschdeg de Moien geplangt. United Launch Alliance zielt 8:51 am EDT fir d'Ophiewe vun enger Atlas V Rakéit vum Launch Complex 41. D'NROL-107 Missioun ass eng Zesummenaarbecht tëscht der Space Force an dem National Reconnaissance Office a wäert Notzlaascht op geosynchron Ëmlafbunn ofsetzen.

Bleift ofgeschloss fir méi Updates iwwer SpaceX's Starlink Missiounen an aner Starten vun der Cape Canaveral Space Force Station an de kommende Wochen.

