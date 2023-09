SpaceX erreecht Rekord 50. Start vum Joer

SpaceX huet en neie Meilesteen erreecht andeems hien säin 50. Start vum Joer erfollegräich ofgeschloss huet, d'Space Coast mat dem brennege Opstieg vun der Falcon 9 Rakéit beliicht. Dës Missioun markéiert och de 17. Fluch vum Booster, setzt en neie Rekord fir d'Firma. D'Falcon 9 Rakéit gouf vum Cape Canaveral Space Force Station's Space Launch Complex 40 gestart, mat 22 vun SpaceX Starlink Satellitten.

De Booster, deen fir dës Missioun benotzt gëtt, huet eng beandrockend Fluchgeschicht, virdru lancéiert op verschidde Missiounen, dorënner GPS III-3, Turksat 5A, a verschidde Starlink Missiounen. Et ass erfollegräich um Droneschëff A Short Fall of Gravitas am Atlanteschen Ozean gelant. SpaceX war déi dreiwend Kraaft hannert de meeschte vun de Starte vun der Space Coast dëst Joer, mat United Launch Alliance a Relativity Space fir nëmmen e puer vun de verbleiwen Starten.

Zousätzlech zu den 37 Starten vum Cape Canaveral, SpaceX huet och 10 Starte vum Kennedy Space Center ofgeschloss, dorënner all dräi mënschlech Raumflich aus den USA dëst Joer. D'Firma huet Pläng fir e puer méi Falcon 9 Missiounen an op d'mannst ee Falcon Heavy Start nächste Mount. Wann alles wéi geplangt leeft, ass d'Space Coast op der Streck fir säi fréiere Rekord vu 57 Starten an engem Joer ze iwwerwannen, gesat am Joer 2022.

Zënter dem SpaceX säin éischten erfollegräiche Start am Joer 2008 ass d'Firma dee produktivste Startanbieter an der Industrie ginn. Dëse leschten erfollegräiche Start bréngt SpaceX seng Gesamtzuel vun erfollegräiche Starten op 265 iwwer seng Falcon 1, Falcon 9, a Falcon Heavy Rakéiten. Notamment huet d'Firma och 227 erfollegräich Landungen an 199 Wiederverwendung vu Rakéiteboosteren erreecht. Am Verglach huet United Launch Alliance 157 Starten zënter hirer Grënnung am 2006 gemaach.

Wärend SpaceX d'Féierung an der Startfrequenz iwwerhëlt, ass Rocket Lab den nächste beschäftegten Startprovider, obwuel mat méi klenge Rakéiten. Trotz engem Réckschlag mat engem Startversuch virdrun dës Woch, deen zu engem Verloscht vun der Notzlaascht resultéiert, war de Rocket Lab op der Streck fir dëst Joer 15 Starten ze kompletéieren. D'Firma ënnersicht de Moment d'Ursaach vum Problem a schafft mat der Federal Aviation Administration.

Insgesamt ass de rezente SpaceX Start en Testament vum lafende Succès an Engagement vun der Firma fir d'Exploratioun vum Weltraum ze förderen. Mat méi Starte fir de Rescht vum Joer geplangt, SpaceX weider Grenzen ze drécken an nei ze definéieren wat méiglech ass am Räich vun der Weltraumtechnologie.

