SpaceX féiert Starship Engine Test fir Deorbit Burn

SpaceX mécht weider Fortschrëtter mat sengem Starship Raumschëff wéi et ee vun de Raptor Motoren op sengem Ship 26 Starship Prototyp ofgeschaaft huet. Den Test, bekannt als eenzegmotor statesch Feier, gouf gemaach fir e Fluchähnlechen Startup fir e Starship Deorbit Verbrennung ze demonstréieren. De Video vum Verbrenne gouf vum SpaceX op X gedeelt (fréier als Twitter bekannt).

D'Starship ass dem SpaceX säin ambitiéise Deep Space Transport System, besteet aus dem Super Heavy Éischt Stuf Booster an der ieweschter Stuf Raumschëff bekannt als Starship. Powered vum SpaceX's Raptor-Motor, mat 33 Motore fir Super Heavy a sechs fir Starship, béid Elementer sinn entwéckelt fir voll wiederverwendbar ze sinn. De Prozess vun der Wiederverwendung involvéiert Deorbitverbrennunge an aner Motorbrennen fir sécher Starship Gefierer zréck op d'Äerd zréckzebréngen nom Ophiewe.

Obwuel Starship nach keng sécher Landungen no Weltraummissiounen gemaach huet, ass et nach ëmmer an der Entwécklung. D'Gefier hat nëmmen ee voll gestapelte Liftoff ënner sengem Rimm, wat en Testfluch am Abrëll vun dësem Joer war. Dëse Fluch ass an enger kontrolléierter Detonatioun opgehalen wéinst e puer Problemer, déi kuerz nom Start begéint sinn.

SpaceX preparéiert elo op den zweete jee Starship Testfluch, deen e Super Heavy genannt Booster 9 an d'Schëff 25 Uewerstadium involvéiert. Béid Gefierer hunn statesch Feier Tester erlieft a si technesch prett fir ze fléien. Wéi och ëmmer, ier de Start ka geschéien, muss SpaceX eng Startlizenz vun der US Federal Aviation Administration kréien fir reglementaresch Hürden ze iwwerwannen.

Allgemeng bedeit de rezente Motortest vum SpaceX fir de Starship Prototyp bedeitende Fortschrëtter an der Entwécklung vun der nächster Generatioun Raumschëff. Mat sengem Fokus op Wiederverwendbarkeet, huet d'Starship e grousst Potenzial fir d'Tiefraumrees ze revolutionéieren.

Definitiounen:

– Deorbit Burn: E Manöver dee benotzt gëtt fir d'Streck vun engem Raumschëff ze luesen an z'änneren fir erëm an d'Äerdatmosphär anzeginn.

- Raptor Motor: E flëssege Rakéitemotor entwéckelt vu SpaceX, bekannt fir seng héich Leeschtung a Fäegkeet fir am Weltraum an op aneren Himmelskierper ze bedreiwen.

Quellen:

