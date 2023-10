By

SpaceX huet erfollegräich e "statesche Feier" Test vu senger mächteger Falcon Heavy Rakéit am Kennedy Space Center vun der NASA a Florida gemaach. Den Test involvéiert kuerz d'Zündung vun der Rakéit seng 27 Éischtstufmotoren, während d'Gefier un der Startplaz verankert bliwwen ass. Dësen Test war e entscheedende Schrëtt fir de Falcon Heavy op seng zukünfteg Missioun ze preparéieren fir d'NASA's Psyche Asteroid Sonde ze starten.

D'Psyche Asteroid Missioun ass fir ee Joer verspéit ginn awer ass elo op der Streck fir en 12. Oktober Start. D'Sond soll op eng laang Rees an d'Haaptasteroidengurt tëscht Mars a Jupiter ufänken, wou se de mysteriéise metalleschen Objet mam Numm Psyche studéiere wäert. D'Wëssenschaftler gleewen datt d'Psyche den ausgesate Kär vun engem Protoplanéit ka sinn, a wäertvoll Abléck an d'Planéitbildung an d'fréi Deeg vum Sonnesystem ubidden.

D'Falcon Heavy, momentan déi zweetstäerkst Rakéit an der Operatioun, ass virdru siwe Mol virdru geflunn, mat hirem leschte Start am Juli. Wéi och ëmmer, d'Missioun op Psyche wäert déi éischt Missioun vun der Rakéit fir d'NASA markéieren.

Den Erfolleg vun dësem Test bréngt SpaceX ee Schrëtt méi no bei sengem Zil fir d'Raumreesen an d'Exploratioun ze revolutionéieren. Mat de Fäegkeeten vum Falcon Heavy zielt SpaceX fir de Raum méi zougänglech a bezuelbar ze maachen, nei Méiglechkeete fir wëssenschaftlech Fuerschung a kommerziell Venture opzemaachen.

Quellen:

- Original Artikel: [Quell]

- Psyche Asteroid Missioun: [Quell]

– Definitioun vu Protoplanéit: E Protoplanéit ass e groussen Himmelskierper deen amgaang ass e Planéit ze ginn.