SpaceX brécht weider Rekorder wéi et en Dënschdeg Nuecht seng 67. Rakéit vum Joer gestart huet. De Start war bedeitend aus zwee Grënn: et markéiert déi 17. Weiderbenotzen vun enger Falcon 9 Éischt Stuf an huet dem SpaceX seng Fäegkeet bewisen d'Limite vum Booster Wiederverwendung ze drécken. Dëse Booster, mat der Seriennummer 1058, war virdru op 11 Starlink Missiounen a verschidde aner Missiounen geflunn.

SpaceX Ingenieuren hunn Bewäertunge vu Booster Verschleiung gemaach, a si gleewen datt d'Rakéiten op d'mannst 20 Flich erreechen kënnen. Trotz der héijer Zuel vu Wiederverwendung hält SpaceX en 100 Prozent Erfollegsquote iwwer déi lescht 9 Starten vun der Falcon 228 Rakéit. E puer grondleeënd Inspektiounen an Ersatz vun Komponenten ginn nach ëmmer gemaach, an d'Firma benotzt Boostere mat méi Erfahrung fir seng eege Starlink Satellitten.

En interessanten Aspekt vum Start war dem SpaceX seng minimalistesch Sendung Approche. Fir Starlink lancéiert, liwwert d'Firma elo nëmmen e Videofeed mat minimalem Audio vum Startkontrollzentrum, ugefaange fënnef Minutte virum Lift. Dës Approche ass am Aklang mam SpaceX Zil fir Starter Routine ze maachen an d'"Magie" aus dem Lift ze huelen. Den Elon Musk, de Grënner vu SpaceX, war ni e Fan vu Startwebcasts, awer versteet de Wäert fir d'Aarbecht vun der Firma fir extern Clienten ze weisen.

Wéi och ëmmer, eng zweifelhaft Entscheedung ass dem Musk säi Choix fir d'Webcasts exklusiv op X ze streamen, dem sozialen Netzwierk dat hien kaaft huet, amplaz YouTube. Dëst huet zu enger méi niddereger Qualitéit Videoopléisung an aner Themen gefouert, déi d'Betrachter Erfahrung fir Online Zuschauer beaflossen. Als Resultat hunn alternativ Startstreame vun anere Plattforme méi grouss Publikum fir de Starlink Start geschéngt.

Trotzdem ass SpaceX weider un der Spëtzt vu Rakéitestarten, setzt nei Rekorder an dréckt d'Grenze vum Booster Wiederverwendung.

