Satellitten, déi d'Enn vun hirem operationelle Liewen erreecht hunn, stellen en Dilemma fir Raumfaartagenturen. Déi aktuell Methode fir dës Raumschëffer ze entsuergen loossen se an der Ëmlafbunn, stäerken se op Kierfechtsbunnen ewech vun operationelle Satelliten, oder riichten se zréck op d'Äerd fir d'atmosphäresch Reentry. Wéi och ëmmer, eng rezent Etude vu Fuerscher vun der Purdue University an der NOAA huet gewisen datt d'atmosphäresch Reentry net ouni Konsequenzen ass.

Traditionell gouf d'atmosphäresch Reentry als eng zouverlässeg Method ugesinn fir Satellitten an enger niddereger Äerdëmlafbunn (LEO) ze entsuergen. Wéi de LEO an de leschte Joeren ëmmer méi mat Satellitte gefëllt ass, ass dës Method vun der Entsuergung méi populär ginn. Wéi och ëmmer, d'Etude, déi am Proceedings of the National Academy of Sciences publizéiert gouf, weist datt d'atmosphäresch Reentry d'Uewerregioun vun der Äerdatmosphär verursaacht mat de verdampfte Iwwerreschter vu Raumschëff kontaminéiert ze ginn.

D'Fuerschungsteam huet eng Verréckelung an der Zesummesetzung vun den Ionwolleken gemierkt, déi vu Meteoriten an d'Atmosphär erakommen. Si hunn entdeckt datt de changéierte chemesche Fangerofdrock vun dëse Partikel potenziell wéinst der ëmmer méi grousser Zuel vu Raumschëffer déi an d'Atmosphär erakommen. Fir hir Erkenntnisser ze bestätegen, hunn d'Fuerscher Instrumenter u Fligeren befestegt an direkt Miessunge vun der Atmosphär ongeféier 12 Meilen iwwer Alaska an de kontinentale US gemaach.

D'Resultater vun der Etude weisen eng bedeitend Konzentratioun vu Metaller an der Atmosphär, dorënner Lithium, Aluminium, Kupfer, Bläi, Magnesium a Natrium, déi enk mat der Satellitenreentry verfollegt goufen. Zousätzlech hunn d'Fuerscher och observéiert datt 10% vun den Aerosolpartikelen, déi verantwortlech sinn fir d'Ozonschicht ze schützen, Aluminium enthalen.

Wärend de vollen Impakt vun dësen Erkenntnisser op d'Ëmwelt an de Klimawandel nach ëmmer onkloer ass, gleewen d'Fuerscher datt et de bedeitende Impakt vum mënschleche Raumfluch op de Planéit betount. D'Konsequenze vu verstäerkte Metallkonzentratioune an der Atmosphär ze verstoen ass entscheedend fir potenziell Risiken fir d'Ozonschicht an d'Liewen op der Äerduewerfläch ze bewäerten. Weider Studien wäerte gebraucht ginn fir d'Implikatioune vun de Satellitenentsuergungsmethoden op d'Ëmwelt voll ze verstoen an ze bestëmmen ob alternativ Strategien solle exploréiert ginn fir d'Kontaminatioun vun der Äerdatmosphär ze reduzéieren.

– Definitioun: Low Earth Orbit (LEO) ass eng Regioun vum Weltraum bannent ongeféier 2000 Kilometer vun der Äerduewerfläch, wou déi meescht Satellitte an déi International Space Station wunnen.

- Definitioun: Atmosphäresch Reentry ass de Prozess, duerch deen e Raumschëff oder Satellit an d'Äerdatmosphär erakënnt, nodeems hien seng Missioun ofgeschloss huet oder d'Enn vu sengem operationelle Liewen erreecht huet.