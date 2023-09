Astronomesch Erreeche: NASA Kapsel liwwert de gréisste Asteroideprobe jee op d'Äerd

Eng NASA Raumkapsel mat der gréisster Buedemprobe, déi jeemools vun engem Asteroid gesammelt gouf, ass erfollegräich op d'Äerd zréckkomm. D'Kapsel, déi aus der Roboter-Raumschëff OSIRIS-REx verëffentlecht gouf, ass an der Utah Wüst beréiert, an huet d'Himmelsexemplar un d'Wëssenschaftler geliwwert. Dëse Meilesteen markéiert den Héichpunkt vun enger sechs Joer gemeinsamer Missioun tëscht der NASA an der University of Arizona. Et ass nëmmen déi drëtte Kéier an der Geschicht datt eng Asteroideprobe fir Analyse op d'Äerd zréckkoum, an dës Probe ass bei wäitem déi gréisst.

D'Probe gouf vum Asteroid Bennu gesammelt, e Kuelestoffräiche "no-Äerdobjekt", deen all sechs Joer relativ no bei eisem Planéit passéiert. De Bennu ass vu groussen Interessi fir Wëssenschaftler well et e Reliquie vum fréie Sonnesystem ass, hält wäertvoll Hiweiser fir d'Origine an d'Entwécklung vu Fielseplanéiten wéi d'Äerd. Et gëtt ugeholl datt Asteroide wéi Bennu souguer organesch Moleküle enthalen, déi néideg sinn fir d'Entstoe vum Liewen.

D'OSIRIS-REx Raumschëff ass am September 2016 gestart an erreecht Bennu am Joer 2018. Nodeem se bal zwee Joer ëm den Asteroid ëmkreest, huet d'Raumschëff erfollegräich e Probe vum lockeren Uewerflächmaterial am Oktober 2020 gesammelt. Et ass dunn op eng 1.2 Milliarde Kilometer Rees zréckgaang. op d'Äerd, dorënner zwou Ëmlafbunnen ëm d'Sonn.

Wärend hirer Erhuelung an d'Äerdatmosphär huet d'Kapsel intensiv Hëtzt erlieft, mat Temperaturen bis zu 2800 Grad Celsius. Allerdéngs gouf se sécher duerch Fallschierm ofgebrach an ouni Tëschefall an der Utah Wüst gelant. Eng Erhuelungsteam stoung fir d'Integritéit vun der Kapsel an dem Asteroidmaterial dobannen ze garantéieren. D'Probe, geschat op ongeféier 250 Gramm am Gewiicht, wäert suergfälteg iwwerpréift an a méi kleng Exemplare opgedeelt ginn fir weider Analyse vu Wëssenschaftler ronderëm d'Welt.

Den Erfolleg vun dëser Missioun mécht spannend Méiglechkeeten fir zukünfteg Asteroid Exploratioun op. De reschtlechen Deel vun der OSIRIS-REx Raumschëff gëtt erwaart seng Missioun weiderzeféieren an en aneren no-Äerd Asteroid mam Numm Apophis ze entdecken. Dës lafend Fuerschung wäert eist Verständnis vum Sonnesystem a seng fréi Geschicht staark verbesseren.

Quellen:

- Source Artikel