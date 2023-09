Identifizéieren Low-Mass, Broad-Line AGN am fréien Universum

Supermassiv schwaarz Lächer (SMBHs) sinn eng gemeinsam Feature am Zentrum vu massive Galaxien. Wéi och ëmmer, d'Origine vun dëse massive schwaarze Lächer am fréien Universum bleiwen e Geheimnis. Eng Theorie seet datt SMBHs aus méi klenge Progenitore gewuess sinn andeems se Mass duerch hir Akkretiounsscheiwen accumuléieren. Dës méi kleng schwaarz Lächer, bekannt als "Somen", hunn Massen vun 100 bis iwwer 100,000 Mol d'Mass vun der Sonn. Awer wann Dir déi éischt SMBHs observéiert, hunn d'Fuerscher Masse vu ronn enger Milliard Mol d'Mass vun der Sonn fonnt. Dës Observatioune si biaséiert op déi hellste Quasaren, also wéi kënne mir déi méi schwaach Quasaren an déi ënnescht Mass schwaarz Lächer fannen, déi am fréien Universum existéiere kënnen?

Fuerscher wenden sech zum James Webb Weltraumteleskop (JWST) fir dës Erausfuerderung ze iwwerwannen. Mat Hëllef vun der Sensibilitéit vum JWST bei no-Infraroutwellelängten, huet eng rezent Etude zwee aktive Galaxiskären (AGN) bei der Routverschiebung z>5 identifizéiert, ongeféier eng Milliard Joer nom Big Bang. Dës AGN, bekannt als CEERS 2782 an CEERS 746, goufen duerch NIRSpec Spektroskopie vum Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS) Programm identifizéiert.

Andeems Dir d'Spektra vun dësen AGN studéiert, konnten d'Fuerscher wichteg Emissiounslinnen analyséieren a feststellen datt béid Objete breet-Linn AGN sinn. D'Auteuren hunn Zeilverhältnisdiagrammer benotzt fir tëscht AGN a Stärebildende Galaxien z'ënnerscheeden. Wéi och ëmmer, dës Diagrammer konnten CEERS 2782 a CEERS 746 net definitiv klassifizéieren wéinst hirer héijer Routverschiebung a gerénger Metallizitéit. Zousätzlech hunn d'Auteuren d'Mass vun de supermassive schwaarze Lächer am Zentrum vun dësen AGN mat der Hα Emissiounslinn berechent. Verdueblung vu Gas a Stëbs kann dës Miessunge beaflossen, potenziell d'Schwaarze Lachmass ënnerschätzen.

D'Entdeckung vu CEERS 2782 a CEERS 746 hëlleft d'Lück tëscht Observatioune vu lokalen AGN an héije Routverschiebungsquasaren ze iwwerbrécken. Dës liichtschwaache, héich Routverschiebung AGN bitt wäertvoll Abléck an de fréien Universum an d'Bildung vu supermassive schwaarze Lächer. Wéi den James Webb Weltraumteleskop weider méi verstoppte Monsteren am Kosmos enthüllt, kënne mir geschwënn d'Geheimnisser ronderëm d'Origine vun dëse massiven Himmelsobjekter entdecken.

