Diamanten verroden Geheimnisser vun der Äerdevolutioun

Eng rezent Etude huet verroden datt Diamanten wertvoll Abléck an d'Evolutioun vun der Äerd kënne bidden. Als den haardsten bekannten natierleche Mineral, Diamanten hunn d'Fäegkeet fir extrem Bedéngungen ze widderstoen, dorënner d'Schafung an d'Zerstéierung vun Superkontinenter. D'Fuerscher konzentréieren sech op "superdeep" Diamanten, déi viru Millioune Joer ënner dem Superkontinent Gondwana geformt goufen, déi déif ënner der Äerduewerfläch begruewe sinn.

Dës eenzegaarteg Diamanten liwweren wichteg Hiweiser iwwer d'Bildung, d'Stabiliséierung an d'Bewegung vu Superkontinenter, a werfen Liicht op den "Superkontinentzyklus" gedriwwen duerch Plattentektonik. Dëse Zyklus ass schwéier duerch traditionell Mëttelen ze studéieren, well d'Ozeanesch Krust relativ jonk ass an d'Kontinentalkrust limitéiert Informatioun iwwer déif geologesch Prozesser bitt.

D'Studie involvéiert d'Analyse vun den Diamanten an hir kleng Silikat- a Sulfid-Inklusiounen mat enger Serie vu chemeschen Analysen, dorënner isotopesch Analyse. Dëst huet d'Fuerscher erlaabt d'Diamanten ze datéieren, verroden datt se tëscht 650 a 450 Millioune Joer geformt sinn, ënner der Basis vu Gondwana, wéi de Superkontinent de Südpol iwwerdeckt huet.

D'Fuerscher hunn erausfonnt datt wéi d'Diamanten sech geformt hunn, d'Fielsen, déi se dobannen waren, lieweg ginn a goufen nieft subduktéiert Mantelmaterial op d'Basis vu Gondwana transportéiert, de Superkontinent vun ënnen ausgebaut. Mat der Zäit, wéi Gondwana ugefaangen huet sech auserneen ze briechen, goufen d'Diamanten op d'Äerduewerfläch a gewaltsam Vulkanausbréch bruecht, déi an deem wat elo Brasilien a Westafrika geschitt ass.

Dës Erkenntnisser weisen datt d'Diamanten un der Basis vu Gondwana "gehaang" waren a mat verschiddene Fragmenter vum Superkontinent migréiert hunn wéi se sech opgedeelt hunn. D'Etude beliicht d'Wichtegkeet vun superdeep Diamanten fir d'Kontinentbildung an d'Evolutioun vun der Äerd ze verstoen. Kontinenter spillen eng entscheedend Roll fir d'Liewen op eisem Planéit z'ënnerstëtzen, an d'Fuerschung an dësem Beräich hëlleft eis ze verstoen wéi Kontinenter formen, evoluéieren an zu den eenzegaartege Charakteristike vun der Äerd bäidroen.

D'Etude gouf am Journal Nature publizéiert.

Quellen:

- Natur