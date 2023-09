Curiosity Rover setzt seng Exploratioun um Mars weider

By

De Curiosity Rover, deen vun der NASA um Mars ofgesat gouf, fänkt en anere Weekend vun der Exploratioun un. De Rover wäert eng Vielfalt vu wëssenschaftlechen Aktivitéiten engagéieren, profitéiert vun der Geleeënheet fir no-up Studie vun der Marslandschaft.

De Weekendplang enthält Kontaktwëssenschaft op der éischter Sol, e Fuert op der zweeter Sol, a Fernwëssenschaft op der drëtter Sol. Dëst Muster vun Aktivitéiten ass op ville Weekender uechter Curiosity senger Rees widderholl ginn, awer dat ëmmer verännert Terrain garantéiert datt et ëmmer eppes Neies ze entdecken ass.

Déi éischt Sol involvéiert d'Analyse vun zwee Ziler an der Noperschaft vum Rover. Dat éischt Zil, genannt 'Hydra', gëtt mat dem Dust Removal Tool (DRT) gebastelt ier se vum Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS) an dem Mars Hand Lens Imager (MAHLI) iwwerpréift ginn. Dat zweet Zil, genannt 'Dodoni', ass eng erhéicht resistent Feature déi och vun APXS a MAHLI studéiert gëtt.

Zousätzlech wäerten d'Chemie a Kamera (ChemCam) a Mast Camera (Mastcam) Instrumenter weider den ieweschte Gediz Vallis Ridge dokumentéieren, souwéi en aneren Emgéigend Fiels mam Numm 'Thassos' studéieren mat Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). Mastcam wäert och d'Orinoco Butte observéieren an e Layer Block genannt 'Rouskio'.

Déi zweet Sol konzentréiert sech op Pre-Drive Wëssenschaftsaktivitéiten, dorënner LIBS Analyse vun enger donkeler Vene op deemselwechte Block wéi Thassos, Mosaiken, déi Vue op d'östlech Kraterrand erfaassen, an Observatioune vum Emgéigend Aarbechtsberäich an en anert resistent Zil genannt 'Milos'. Ëmweltsensoren iwwerwaachen och Stëbs Däiwel Aktivitéit a moossen atmosphäresch Opazitéit.

Déi drëtt Sol wäert Remote Wëssenschaftsobservatiounen involvéieren, wéi eng Stëbs Däiwel Ëmfro an e Mëttes suprahorizon Wollek Film. ChemCam wäert seng Autonom Exploration for Gathering Increased Science (AEGIS) Software benotzen fir en Zil fir Imaging ze wielen. Curiosity wäert och eng fréi moies atmosphäresch Charakteriséierung maachen.

Wéi d'Curiosity seng knaschteg Reesen duerch d'Marslandschaft weiderfuere loossen, erwaarden d'Wëssenschaftler gäeren déi wäertvoll Donnéeën a Biller, déi et weiderhi fir déi lafend Exploratioun vun eisem Nopeschplanéit liwwert.

Quellen:

- NASA / JPL-Caltech - Bildkreditt: NASA / JPL-Caltech - Dëse Quellartikel huet d'Informatioun iwwer de Curiosity Weekendplang um Mars geliwwert.

- Definitioun vu Begrëffer:

– Sol: e Mars-Dag, deen entsprécht 24 Stonnen an 39 Minutten op der Äerd.

- Kontaktwëssenschaft: wëssenschaftlech Aktivitéiten déi direkten physesche Kontakt mat der Mars Uewerfläch involvéieren, wéi zum Beispill Pinselen oder Bueren.

- APXS: Alpha Partikel Röntgenspektrometer, en Instrument op Curiositéit benotzt fir d'Elemental Zesummesetzung vu Fielsen a Buedem ze bestëmmen.

- MAHLI: Mars Hand Lens Imager, eng Kamera op Curiosity déi héichopléisende Biller vu Marsfielsen a Buedem erfaasse kann.

- ChemCam: Chemie a Kamerainstrument, dat Laser-induzéierter Plasmaspektroskopie benotzt fir d'Zesummesetzung vu Fielsen a Buedem aus enger Distanz ze analyséieren.

- Mastcam: Mast Camera, e Kamerasystem op Curiosity deen panoramesch a stereoskopesch Biller vun der Mars Uewerfläch ubitt.

- LIBS: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, eng Technik déi ChemCam benotzt fir d'Zesummesetzung vu Fielsen a Buedem ze analyséieren.

- ENV: Ëmweltsensoren op Curiositéit déi atmosphäresch Bedéngungen an aner Ëmweltfaktoren moossen.

- AEGIS: Autonom Exploration for Gathering Increased Science, Software benotzt vu ChemCam fir autonom Imaging Ziler ze wielen.