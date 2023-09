Neien Artikel: Wëssenschaftler an Ingenieuren déi un der Mars Exploratioun schaffen

Am Beräich vun der Mars Exploratioun ginn et vill Wëssenschaftler an Ingenieuren déi zesumme schaffen fir d'Geheimnisser vum roude Planéit z'entdecken. Dës Persoune kommen aus verschiddenen Institutiounen an Organisatiounen, jidderee mat hiren eegene Expertise a Bäiträg.

Eng esou Wëssenschaftlerin ass d'Elena Amador-French, eng Science Operations Coordinator bei der NASA/JPL zu Pasadena, CA. Si spillt eng entscheedend Roll bei der Planung an der Ausféierung vun de wëssenschaftleche Operatioune vu Mars Rovers. En anere Wëssenschaftler, Ryan Anderson, ass e Planetary Geologist bei USGS zu Flagstaff, AZ. Hie konzentréiert sech op d'Geologie vum Mars ze studéieren a seng Vergaangenheet an aktuell Prozesser ze verstoen.

Planetaresch Geolog Mariah Baker, am Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum zu Washington, DC, spezialiséiert op d'Studie vun anereweltleche Fielsen a Mineralstoffer. De Michael Battalio, e Planetary Climatologist op der Yale University zu New Haven, CT, ënnersicht d'Klimamuster a Prozesser um Mars.

Keri Bean, e Rover Planner Deputéierte Team Lead bei NASA / JPL zu Pasadena, CA, hëlleft d'Bewegungen an d'Aktivitéite vu Mars Rovers ze plangen. Kristen Bennett ass e Planetary Geologist bei USGS zu Flagstaff, AZ, deen d'geologesch Feature vum Mars studéiert.

D'Team vun der NASA / JPL enthält och Planetaresch Geologen Fred Calef an Abigail Fraeman, déi hir Expertise bei der Analyse vum Mars Uewerfläch a Fielsen bäidroen. D'Brittney Cooper, en Atmosphärwëssenschaftlerin vun der York University zu Toronto, Ontario, Kanada, konzentréiert sech op d'Studie vun der Atmosphär a Wiedermuster um Mars.

De Sean Czarnecki, e Planetareschen Geolog an der Arizona State University zu Tempe, AZ, studéiert d'geologesch Geschicht an d'Zesummesetzung vum Mars. D'Lauren Edgar, e Planetaresche Geolog bei USGS zu Flagstaff, AZ, ënnersicht d'Geologie an d'Stratigraphie vum Mars.

Aner Wëssenschaftler an Ingenieuren, déi an der Mars Exploratioun involvéiert sinn, enthalen Christopher Edwards vun der Northern Arizona University, Samantha Gwizd vun der University of Tennessee, Ken Herkenhoff vun USGS zu Flagstaff, AZ, an Evan Hilgemann vun NASA/JPL zu Pasadena, CA. Si bäidroe jidderee eenzegaarteg Abléck a verschidden Aspekter vun der Geologie vum Mars an der Planung vum Rover-Operatiounen.

Atmosphärwëssenschaftler Alex Innanen vun der York University a Scott Guzewich vun der NASA/GSFC zu Greenbelt, MD, studéieren d'Marsatmosphär a seng Interaktioune mat der Uewerfläch. D'Rachel Kronyak, eng Planetaresch Geolog bei der NASA/JPL zu Pasadena, CA, ass an der Untersuchung vun der geologescher Geschicht a Prozesser um Mars involvéiert.

D'Michelle Minitti vu Framework zu Silver Spring, MD, Natalie Moore vu Malin Space Science Systems zu San Diego, CA, an Claire Newman vun Aeolis Research zu Pasadena, CA, droen och hir Expertise zur Exploratioun vum Mars bäi.

Zousätzlech Wëssenschaftler an Ingenieuren, déi un der Mars Exploratioun schaffen, enthalen Catherine O'Connell-Cooper a Lucy Thompson vun der University of New Brunswick zu Fredericton, New Brunswick, Kanada, Melissa Rice vun der Western Washington University zu Bellingham, WA, an de Mark Salvatore vun der Northern Arizona University zu Flagstaff, AZ.

Ausserdeem, Susanne Schwenzer vun der Open University zu Milton Keynes, UK, Ashley Stroupe vun NASA/JPL zu Pasadena, CA, Dawn Sumner vun der University of California Davis zu Davis, CA, a Vivian Sun vun NASA/JPL zu Pasadena, CA, all droen hir Expertise an der planetarescher Geologie zur Studie vum Mars bäi.

De Scott VanBommel, e Planetaresche Wëssenschaftler op der Washington University zu St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, den MSL Project Scientist bei NASA/JPL zu Pasadena, CA, a Geochemiker Roger Wiens vu LANL zu Los Alamos, NM, spillen vital Rollen bei der Analyse vun Daten. an d'Erkenntnisser vun de Mars Missiounen interpretéieren.

Sharon Wilson, e Planetary Geologist am Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum zu Washington, DC, Alivia Eng, e Graduate Student um Georgia Tech zu Atlanta, GA, a Remington Free, en Operations Systems Engineer bei NASA /JPL zu Pasadena, CA, all bäidroe fir Mars Exploratiounsefforten.

Schlussendlech huet d'Emma Harris, e Graduate Student am Natural History Museum zu London, UK, Conor Hayes, e Graduate Student op der York University zu Toronto, ON, Kanada, Abigail Knight, e Graduate Student op der Washington University zu St. Louis, MO, an Deborah Padgett, den OPGS Task Lead bei NASA / JPL zu Pasadena, CA, deelen hir Expertise a verschiddenen Aspekter vun der Mars Exploratioun.

Dës Wëssenschaftler an Ingenieuren zesummeschaffen Kräfte fir eist Verständnis vum Mars ze förderen, seng Geologie, Klima, Atmosphär a Potenzial fir vergaangen oder haiteg Liewen z'erklären. Duerch hir Zesummenaarbecht an Engagement, si weiderhin d'Geheimnisser vum Roude Planéit opzemaachen.

