Women's Self-Worth and Empowerment betount bei Awards Event

Frae mussen hir Selbstwäertung unerkennen a gesellschaftlech Konditioun iwwerwannen, déi hire Wuesstum limitéiert, laut Nigar Shaji, Projektdirekter vun der Aditya L1 Solar Missioun an der Indian Space Research Organization (ISRO). Schwätzen um 'Women's Excellence and Enterprise Awards and Knowledge Share' Event zu Tiruchi, Shaji huet weiblech Erzieler gelueft an d'Wichtegkeet vun de Fraen beliicht, déi sech selwer empoweréieren.

D'Evenement, organiséiert vum Tiruchirappalli Regional Engineering College - Science and Technology Entrepreneurs 'Park (TREC-STEP), war Deel vun engem Projet fir d'Zivilgesellschaft Organisatiounen fir Klimaventuren z'ënnerstëtzen, finanzéiert vun der Europäescher Unioun ënnerstëtzt Gender Enabling Network of Innovation an Entrepreneurships (GENIE).

De Shaji huet de Fortschrëtt vun der Aditya L1-Missioun diskutéiert, déi am Januar 1 a Richtung L2024 Lagrange Punkt soll ufänken. Dem Shaji seng Ried huet d'Noutwendegkeet betount datt Frae gebilt sinn, finanziell onofhängeg sinn, an hir Kanner erhéijen fir jiddereen ze respektéieren onofhängeg vum Geschlecht.

Si huet och d'Wichtegkeet betount fir ëmweltfrëndlech Technologie z'adoptéieren an de Bäitrag vun Entrepreneuren a Klimaentreprisë fir d'Ëmweltschutz. Shaji sot, datt obwuel et Erausfuerderunge ginn, et wäert och Méiglechkeete fir Ännerung ginn.

Den Team Effort hannert dem Erfolleg vum ISRO beliicht, huet Shaji den Engagement vun der Organisatioun ausgedréckt fir d'Liewe vun Individuen z'erméiglechen an ze verbesseren. D'Evenement ass ofgeschloss mat der Presentatioun vun Auszeechnunge fir 30 Geschäftsfraen aus ganz Tamil Nadu, déi hir Leeschtungen unerkennen.

Nieft der Präisiwwerreechung gouf am Kader vum Programm en Orientéierungscours iwwer digitale Marketing fir weiblech Entrepreneuren ofgehalen.

Insgesamt huet d'Evenement als Plattform gedéngt fir d'Leeschtunge vu Frae ze feieren, wärend se och inspiréiert an encouragéiert hir Selbstwäertung z'ënnerhalen an no perséinlechen a professionelle Wuesstum ze streiden.

