Indien Aditya L1 Missioun fänkt un Sonnewand aus dem Weltraum ze studéieren

Indien Aditya L1 Missioun huet erfollegräich ugefaang energesche Partikelen am Sonnewand aus dem Weltraum ze studéieren. D'Missioun zielt fir dës Studie mat dem Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) auszeféieren, deen Deel vum Aditya Solar Wind Particle EXperiment (ASPEX) Notzlaascht ass.

STEPS gouf vum Physical Research Laboratory (PRL) entwéckelt mat Ënnerstëtzung vum Space Application Center (SAC), an et funktionnéiert zënter dem 10. September am Äerdmagnéitfeld. Den Apparat wäert weider aus dem Weltraum schaffen, wéi den Aditya L1 seng véier Méint Rees op Lagrange Punkt 1 mécht, ongeféier 1.5 Millioune km vun der Äerd.

D'Haaptziel vu STEPS ass d'Ëmfeld vun energesche Partikelen aus senger Positioun um L1 Punkt ze studéieren. Dës Donnéeën hëllefen d'Gesondheet an d'Performance vun de Weltraumverméigen ze verbesseren an e bessert Verständnis ze bidden wéi d'Raumwieder mat der Zäit ännert.

STEPS besteet aus sechs Sensoren déi verschidde Richtungen observéieren an suprathermesch an energesch Ionen moossen. Andeems d'Donnéeën während der Äerdëmlafbunn sammelen, kënnen d'Wëssenschaftler d'Behuele vun de Partikelen ronderëm de Planéit analyséieren, besonnesch a Präsenz vum Äerdmagnéitfeld.

Gestart vun der Indian Space Research Organisation (ISRO) den 2. September, d'Aditya-L1 Missioun zielt fir de L1 Punkt z'erreechen mat der Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) Manöver. De L1 Punkt ass bedeitend fir Sonnenobservatiounen an ass wou d'Gravitatiounskräften tëscht zwee Objete sech géigesäiteg ausbalancéieren, sou datt d'Raumschëff fir eng méi laang Zäit an enger stabiler Positioun bleift.

(Quell: PRL a SAC, keng URLen zur Verfügung gestallt)

Post Navigatioun