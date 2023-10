Selten 'Ring of Fire' Sonnendäischtert soll e Samschdeg optrieden: Wat Dir musst wëssen

Millioune Amerikaner kréien d'Méiglechkeet dëse Samschdeg e rare astronomeschen Event ze gesinn: eng "Ring of Fire" annular Sonnendäischtert. Dëst Phänomen geschitt wann de Mound tëscht der Sonn an der Äerd passéiert, méi kleng erschéngt wéi d'Sonn an e ringähnlechen Effekt erstellt.

No der NASA wäert d'Sonnendäischtert a verschiddene Staaten uechter d'USA siichtbar sinn, dorënner Oregon, Nevada, Utah, New Mexico an Texas. Deeler vu Kalifornien, Idaho, Colorado, an Arizona wäerten och d'Chance hunn et ze gesinn. Zousätzlech wäert d'Däischtert an Zentralamerika siichtbar sinn, dorënner Mexiko, Belize, Honduras, a Panama, souwéi a Kolumbien ier se virun der Küst vu Natal, Brasilien enden.

D'Eclips fänkt ëm 9:13 Auer PDT zu Oregon un a wäert am Texas um 12:03 Auer CDT ophalen, wann d'Wieder et erlaabt. D'NASA wäert d'Evenement live streamen, mat Gespréicher mat Wëssenschaftler a Vue vun Teleskopen am ganze Land. Zuschauer kënnen de Livestream um NASA YouTube Kanal kucken oder uewen op der engagéierter Websäit.

Fir d'Sonnendäischtert sécher ze beobachten, ass et wichteg Sonnendäischtert Brëller ze benotzen oder e Spectateure speziell fir dësen Zweck entworf. Dës Schutzbrëller filteren schiedlech Strahlen vun der Sonn aus, wat d'Zuschauer erlaabt den Himmelsspektakel ze gesinn ouni Schued un hiren Aen ze riskéieren.

Et ass derwäert ze notéieren datt d'annulär Sonnendäischtert e Samschdeg sech vun enger totaler Sonnendäischtert ënnerscheet, mat där déi lescht am Abrëll erwaart gëtt. Dëst wäert déi lescht Geleeënheet fir vill Amerikaner sinn fir e "Ring of Fire" fir e puer Joer ze gesinn.

