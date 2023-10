D'Annular Sonnendäischtert an aner Himmelsevenementer am Oktober 2023

Eng Sonnendäischtert, bekannt als Surya grahan, soll de 14. Oktober 2023 stattfannen. Dëst natierlecht Phänomen geschitt wann de Mound virun der Sonn beweegt a säi Liicht momentan blockéiert. Déi kommend Sonnendäischtert wäert eng annular Sonnendäischtert sinn, och als "Ring of Fire" Sonnendäischtert bezeechent. De Begrëff "annulär" kënnt aus Latäin, dat heescht "ringfërmeg". Wärend dëser Zort Sonnendäischtert passéiert de Mound tëscht der Sonn an der Äerd, awer duerch seng Positioun op oder no senger wäitster Distanz vun der Äerd schéngt e méi kleng wéi d'Sonn. Als Resultat deckt et d'Sonn net ganz of, a schaaft e ringähnlecht Erscheinungsbild wou d'äussere Kante vun der Sonn nach ëmmer ze gesinn sinn.

Leider ass déi annular Sonnendäischtert, déi de 14. Oktober 2023 stattfënnt, net an Indien ze gesinn. Et ass geplangt fir um 11:29 Auer IST unzefänken an dauert ongeféier fënnef Minutten bis 11:34 Auer IST. Skywatchers an Nordamerika kënnen awer d'Däischtert observéieren. De Wee vun der Visibilitéit wäert Deeler vun den USA, Mexiko, Zentralamerika a Südamerika ofdecken. An den USA fänkt et am Oregon um 9:13 Auer PDT un a schléisst zu Texas um 12:03 Auer CDT, laut NASA.

Fir déi, déi net d'Eclips aus der éischter Hand gesinn, wäert d'NASA den Event op YouTube live streamen.

Den Oktober 2023 versprécht e bemierkenswäerte Mount fir Himmelsevenementer ze sinn, well et souwuel eng Sonn wéi och eng Mounddäischtert wäert weisen. D'Mounddäischtert soll den 29. Oktober optrieden, sou datt et déi zweet Mounddäischtert vum Joer gëtt. Zousätzlech wäerten d'Himmelwacher d'Méiglechkeet hunn d'Orionid Meteorschauer ze observéieren. Den Héichpunkt vun der Meteorschauer gëtt den 21. Oktober (22. Oktober an Indien) tëscht Mëtternuecht an Sonnenopgang erwaart, mat maximal 25 Schéissstäre pro Stonn, wéi de Jake Foster, engem Royal Observatory ëffentlechen Astronomie Offizéier geschat huet.

Wärend déi annular Sonnendäischtert vläicht net an Indien ze gesinn ass, sinn et nach ëmmer vill Himmelswonner fir de ganze Mount Oktober ze genéissen.

