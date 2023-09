De Koméit Nishimura konfrontéiert Hëtzt a Sonnestuerm wéi hien op d'Äerd kënnt

De Koméit Nishimura, entdeckt vum Amateurastronom Hideo Nishimura a Japan, mécht säi Wee Richtung Äerd an d'Sonn. Den 12. September, gefollegt vun engem Peitsche ronderëm d'Sonn, de 17. September, ass d'Schicksal vum Koméit ongewëss. Wéi et duerch de Weltraum reest, begéint et Explosiounen vu geluedenen Partikelen a Plasma vun der Sonn, wat zu enger tumultuescher Rees resultéiert.

E Beispill vun esou engem Begeeschterung gëtt vum Koméit Encke am Joer 2007 demonstréiert, deen en Trennungsevenement erlieft huet, wann eng Coronal Mass Ejection (CME) de Koméit getraff huet. Ähnlech Trennungsevenementer goufe mam Koméit Nishimura observéiert, mat sengem Schwanz temporär vun engem Sonnestuerm ewechgeblosen. De Schwanz ass awer erëm gewuess, obwuel säin Iwwerliewe onsécher bleift well méi CMEs op de Koméit riichten.

CMEs sinn Ausbroch vun de baussenzege Schichten vun der Sonn, déi dacks Sonnefakelen begleeden. Dës mächteg Böen vum energesche Wand kënnen elektromagnetesche Chaos verursaachen an Himmelskierper wéi Asteroiden a Koméiten beaflossen. Mat der Sonn déi den Héichpunkt vu sengem Sonnenzyklus ukomm ass, ginn méi dacks Flaren a CMEs erwaart.

Dëst Raumwieder stellt eng Erausfuerderung fir Skywatchers, déi hoffen de Koméit Nishimura ze gesinn. Wärend et nach ëmmer op d'Äerd kënnt, gëtt empfohlen fir no de Koméit ze sichen, deen erwaart gëtt hell genuch ze sinn fir schonn den 8. September ze gesinn. Allerdéngs wäert d'Binokulaire oder en Teleskop d'Siichterfahrung verbesseren, well se an der Géigend vum Horizont an der nërdlecher Hemisphär.

Fir de Koméit ze lokaliséieren, kënnen Skywatchers eng oder zwou Stonne virum Sonnenopgang am Stärebild Leo sichen. Verschidden Apps wéi Stellarium, Star Walk oder TheSkyLive kënnen hëllefen de Koméit ze lokaliséieren. Et ass derwäert ze bemierken datt Koméiten onberechenbar sinn, well se joerhonnerte reesen a sech zerbriechen wéi se duerch dat bannescht Sonnesystem passéieren. Trotz den Erausfuerderunge vun der Sonn Turbulenzen, Skywatchers ginn encouragéiert d'Geleeënheet ze notzen, de Koméit Nishimura ze beobachten ier e potenziell zerfällt.

Quellen:

- NASA

- Spaceweather.com

- Astronomy.com