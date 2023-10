Sonnewëssenschaftler maachen Fortschrëtter beim Verständnis vun der mysteriéiser baussenzeger Atmosphär vun der Sonn

Sonnewëssenschaftler hunn bedeitend Fortschrëtter gemaach fir dat laangjäreg Geheimnis ze léisen firwat d'äusseren Atmosphär vun der Sonn, bekannt als Corona, vill méi waarm ass wéi d'Schichten drënner. Mat Hëllef vum Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) op Hawaii huet eng international Team vu Wëssenschaftler d'Magnéitfeld vun der Sonn an eemolegen Detail observéiert. Si hunn komplex schlangähnlech Energiemuster am Magnéitfeld an der ënneschter Atmosphär vun der Sonn entdeckt, der Chromosphär, déi Energie an d'äussere Schichten vun der Sonnenatmosphär dréit.

Dës Fuerschung bréngt d'Wëssenschaftler ee Schrëtt méi no fir d'Sonn ze verstoen, eise liewegste Stär. Déi extrem héich Temperatur vun der Corona, déi iwwer 1.8 Millioune Grad Fahrenheit erreecht huet, huet Fuerscher zënter Joerzéngte verwonnert. Laut Stäremodeller soll d'Temperatur eropgoen, déi sech an de Kär vun engem Stär beweegt, wou d'Nuklearfusioun geschitt. D'Temperatur vun der Corona widdersprécht dës Erwaardung awer, wat d'Existenz vun engem onbekannte Mechanismus suggeréiert, déi d'äusseren Atmosphär erhëtzt.

Déi schlaangähnlech magnetesch Phänomener, déi vum Fuerschungsteam observéiert goufen, kënnen dëst Geheimnis potenziell erklären. D'Magnéitfeldgeometrie ze verstoen ass entscheedend fir d'energesche Phänomener ze verstoen, déi d'Plasma-Dynamik an der Sonnenatmosphär féieren. Dës Phänomener droen schlussendlech zur Erwiermung vum Sonneplasma op Temperaturen vu Millioune Grad bäi.

Virdrun Versuche fir de Coronal Heizungsproblem ze léisen konzentréiert sech op aktive Regioune vun der Sonn, wéi Sonneflecken. Wéi och ëmmer, déi rezent Etude ënnersicht méi roueg Regiounen vun der Sonnenuewerfläch iwwerdeckt vu konvektiven Zellen genannt Granulat. Dës Regiounen weisen méi schwaach awer méi dynamesch Magnéitfelder. D'Team huet e méi komplizéierten ënnerierdesche Magnéitfeldmuster observéiert, mat serpentine Variatiounen a senger Orientéierung.

D'Komplexitéit vun dëse kleng-Skala Magnéitfeld Variatiounen hindeit datt Energie duerch e Prozess genannt Magnéitfeld Reconnection fräigelooss gëtt, wat geschitt wann opposéierend Magnéitfelder interagéieren an Energie fräiginn, déi zu atmosphärescher Heizung bäidréit. D'Fuerscher hunn de mächtegste Sonnenopteschen Teleskop op der Welt benotzt fir dës komplizéiert Magnéitfeld Orientéierungen z'entdecken, wat eis méi no bruecht huet dëse bedeitende Solarfuerschungskonundrum ze verstoen.

D'Resultater vun dëser Etude goufen am The Astrophysical Journal Letters publizéiert.

