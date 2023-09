Eng Schlaang chokes op invasiv Fësch: Implikatioune fir Fuerschung iwwer Fësch Iessen Schlaangen an invasiv Arten

En Herpetolog a Frankräich huet viru kuerzem e bemierkenswäerten Tëschefall begéint, wou eng Schlaang probéiert huet e Fësch esou grouss wéi säin eegene Kapp ze iessen. Den Nicolas Fuento, en Herpetolog an der Nonprofit Liga fir de Schutz vun de Villercher a Frankräich, huet eng Viperine Schlaang observéiert, déi sech kämpft fir eng invasiv Fëschaart am Lac de Carcès am Südoste vu Frankräich ze konsuméieren. Dës Begeeschterung huet en Opruff fir weider Fuerschung iwwer d'Relatioun tëscht Fësch iessen Schlaangen an invasiv Arten gefrot.

De Fuento huet ufanks geduecht datt d'Schlaang just probéiert de Fësch ze iessen, awer huet séier gemierkt datt d'Schlaang op de Fësch erstéckt, deen a senger Speiseröh gelagert ass. Fir d'Schlaang ze retten, huet de Fuento de Fësch sanft an de Mond vun der Schlaang gedréckt fir seng Wirbelen ze entloossen. Mat de Fësch erfollegräich ewechgeholl, ass d'Schlaang ongeschaaft a geschluecht.

Déi identifizéiert Fëschaarten war e Ruffe, e klenge Séisswaasserfësch gebierteg an Deeler vun Europa an Asien. Wéi och ëmmer, Ruffes goufen a verschidde Regiounen agefouert, dorënner Frankräich, wou se als invasiv Spezies ugesi ginn. Hir haart a spiny dorsal Fins maachen se schwéier fir Feinde ze konsuméieren.

Viperine Schlaangen ernähren haaptsächlech op Fësch, an a verschiddene Regiounen iwwerlappt hir gebierteg Gamme mat deem vu Ruffen. D'Präsenz vun invasiven Ruffen a Mëttelmier Nassland, wou d'Viperine Schlaangen rar sinn an ofhuelen, stellt eng potenziell Bedrohung fir déi lokal Schlaangbevëlkerung duer. Virdrun Tëschefäll hu gewisen datt Fësch iessen Schlaangen an Europa, dorënner Viperine Schlaangen, gestuerwen no invasiv Fësch konsuméieren.

Wärend den Impakt vun invasive Fësch op d'Schlaangen onstudéiert bleift, beliicht dëse Fall d'Noutwendegkeet fir weider Fuerschung iwwer déi potenziell Gefore vun invasiven Arten. D'Relatioun tëscht Fësch iessen Schlaangen an invasiv Fësch verstoen kann zu Conservatioun Efforten an de Schutz vun gebierteg Schlaang Populatiounen bäidroen.

