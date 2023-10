Astronomen detektéieren am meeschte wäitste Fast Radio Burst, bidden Abléck an Hidden Universum

Astronomen hunn eng banebriechend Entdeckung gemaach andeems se de wäitste Fast Radio Burst (FRB) detektéieren deen jeemools opgeholl gouf. Dëse Fernexplosioun vu kosmesche Radiowellen, bekannt als FRB 20220610A, gouf vun enger Galaxis observéiert, déi aacht Milliarde Liichtjoer vun der Äerd ewech läit. De Burst, deen manner wéi eng Millisekonnen dauert, ass och ee vun de mächtegste jee observéiert.

De Very Large Telescope (VLT) vum Europäesche Südobservatoire huet eng entscheedend Roll gespillt fir d'Quellgalaxis vum FRB ze identifizéieren. Duerch d'Benotzung vum VLT konnten d'Astronomen feststellen datt dës Galaxis méi al a méi wäit ewech ass wéi all aner bekannte FRB Quell. Et gëtt och ugeholl datt et Deel vun enger klenger Grupp vu fusionéierte Galaxien ass.

Dës Entdeckung huet wichteg Implikatioune fir d'Zesummesetzung vum Universum ze verstoen. Aktuell Methode fir d'Mass vum Universum ze moossen hunn konfliktend Resultater produzéiert an de Standardmodell vun der Kosmologie erausgefuerdert. Andeems se FRBs als Instrument benotzen, hoffen d'Astronomen Abléck an déi "fehlend" Matière ze kréien, déi tëscht Galaxien existéiert.

Schnell Radio Bursts hunn déi eenzegaarteg Fäegkeet fir ioniséiert Material z'entdecken, och am Raum dee bal eidel ugesi gëtt. Dëst erlaabt Astronomen d'Quantitéit u Matière tëscht Galaxien ze moossen. D'Entdeckung vum FRB 20220610A bestätegt d'Existenz vun der "Macquart-Relatioun", déi seet, datt wat méi wäit e schnelle Radioausbroch ass, dest méi diffus Gas entdeckt en tëscht Galaxien.

Wärend déi exakt Ursaach vu schnelle Radioausbréch nach ëmmer onbekannt ass, bestätegt dës rezent Entdeckung datt se allgemeng Evenementer am Kosmos sinn. Astronomen gleewen datt d'Studie vun dëse Burst net nëmmen hëlleft Matière tëscht Galaxien z'entdecken, awer och hëlleft fir d'Struktur vum Universum besser ze verstoen.

Och wann dës Entdeckung déi aktuell Grenze vun den Teleskopfäegkeeten duerstellt, bidden zukünfteg Fortschrëtter nach méi Méiglechkeeten. De Square Kilometer Array Observatoire baut de Moment zwee Radioteleskopen a Südafrika an Australien, déi fäeg sinn Dausende vu FRBs z'entdecken, dorënner déi, déi vill méi wäit sinn. Zousätzlech wäert den zukünftege Extreme Large Telescope, deen am Chile gebaut gëtt, d'Astronomen d'Fäegkeet ginn Quellgalaxien vu Bursts nach méi wäit ewech ze studéieren.

Dës bedeitend Entdeckung mécht nei Weeër op fir Fuerschung an Exploratioun vun de verstoppte Mystèren vum Universum. Andeems se d'Kraaft vu schnelle Radioausbréch ausnotzen, sinn d'Astronomen bereet fir d'Grenze vun eisem Verständnis ze drécken an d'Geheimnisser vum Kosmos ze werfen.

