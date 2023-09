Evolutiounsgeschicht weist de luesen Wuesstum an de Krokodillen

Eng rezent Etude publizéiert an der Aktueller Biologie mam Titel "Origine vu luesen Wuesstum op der Krokodilstammlinn" huet d'Liicht beliicht firwat Krokodillen, dorënner Krokodillen an Alligatoren, lues wuessen am Verglach mat hiren nootste liewegen Verwandten, Villercher. D'Fuerschungsteam huet d'intern Struktur vu fossille Schanken vun 200 Millioune Joer alen Krokodillen Vorfahren ënnersicht, bekannt als Krokodylomorphen, a fonnt datt se lues wuessen, ähnlech wéi modern Krokodillen.

D'Fuerscher waren iwwerrascht ze entdecken datt d'Knachgewebe vun dësen antike Krokodylomorphen aus enger Aart bestoen, déi parallelfasert Knach genannt gëtt, wat e Wuesstumsrate tëscht hire séier wuesse Vorfahren an haut méi lues wuesse Krokodille beweist. Dës Entdeckung fuerdert de gemeinsame Glawen eraus datt de luesen Wuesstum vu liewegen Krokodillen mat hirem sedentären, semi-aquatesche Liewensstil verbonnen ass. Dës fréi Krokodylomorphe waren aktiv a voll terrestresch Déieren, net déi verbreet Ambush Predatoren déi haut existéieren.

D'Studie huet och d'Untersuchung vu Fossilien aus engem nei entdeckte gigantesche Krokodil-Virfahre involvéiert, dee virun 210 Millioune Joer a Südafrika gelieft huet. D'Fuerscher analyséiert d'Schanken ënner engem High-powered Mikroskop fir den Alter beim Doud, alljährlechen Wuesstumsrate a Knochengewebe Charakteristiken ze bestëmmen. Vergläicht dat neit Exemplar mat anere bekannten Arten, si hunn et als e ganz fréie Krokodil-Virfahre identifizéiert, méiglecherweis de fréierste vun der Grupp déi modern Krokodillen enthält.

D'Fuerscher hunn erausfonnt datt déi rieseg Spezies méi lues wuessen wéi aner grouss Reptilien vu senger Zäit, wéi Dinosaurier. Dës luese Wuesstumsstrategie huet bestoe bliwwen a méi kierzlech evoluéiert Krokodylomorph Arten weider ofgeschwächt. De luesen Wuesstum gouf e Charakteristik vun all bekannte Krokodylomorphen, déi vun hirem antike Virfahren erofkommen, wat hinnen erlaabt e Massausstierwen Event um Enn vun der Trias Period ze iwwerliewen.

Op der anerer Säit gëtt ugeholl datt d'Dinosaurier d'Massausstierwen iwwerlieft hunn andeems se séier wuessen. Dëst Evenement huet zu der Zesummeliewe vu séier wuessende Dinosaurier a lues wuessende Krokodylomorphen an der folgender Ära gefouert, schlussendlech de Grondlag geluecht fir d'Wuesstumsdifferenzen, déi an hire modernen Nokommen, Villercher a Krokodillen observéiert goufen.

D'Resultater vun der Studie weisen datt d'Ënnerscheeder an de Wuesstumsraten tëscht Villercher a Krokodillen fréi an der evolutiver Geschicht vun der Grupp etabléiert gouf, trotz hirem gemeinsame Vorfahren e séier wuessend Déier. Dës Fuerschung dréit zu eisem Verständnis vun de komplexe Faktoren bäi, déi Wuesstumsmuster an evolutiver Adaptatioune bei verschiddenen Arten beaflossen.

