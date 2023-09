Entdeckt den Night Sky um Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Sleeping Bear Dunes National Lakeshore bitt de Besucher d'Chance fir d'Schéinheet vum Nuetshimmel mat zwee Upëff Star Parteien ze erliewen. Zesumme mat der Grand Traverse Astronomical Society, wäert de Park Eventer den 15. September an den 21. Oktober vun 5 bis 11 Auer am Dune Climb Beräich organiséieren.

D'Stäreparteien um Sleeping Bear Dunes National Lakeshore bidden d'Besucher eng Geleeënheet fir déi beandrockend donkel Himmel vum Park ze beobachten. De Mangel u Liichtverschmotzung erlaabt kloer Vue op déif-Raumobjekter duerch geliwwert Teleskope. Ofhängeg vum Datum a Konditioune kënnen d'Participanten Stären, Planéiten, Meteoren a souguer d'Mëllechstrooss gesinn.

Zousätzlech zu Stargazing, d'Evenementer bidden aner Aktivitéiten fir d'Besucher ze genéissen. Virum Sonnenënnergang gëtt et Solarvisioun a Kanneraktivitéite verfügbar. Wann et däischter gëtt, ginn et Drop-in Teleskopstatiounen an Informatiounsstatiounen fir d'Participanten ze entdecken. Fir de gréissten Deel vun der Star Party ze maachen, ginn d'Besucher encouragéiert sech fir d'Wieder entspriechend unzedoen an Elementer wéi Taschenlampen ze bréngen (virun allem mat engem roude Filter fir d'Nuetsvisioun ze bewahren), Spektiven, Käferspray, Strandstull an Decken.

D'Entrée op d'Stäreparty ass gratis, awer e Besucherpass ass erfuerderlech fir den Entrée an de Park. Méi Informatiounen iwwer all Event, dorënner Parking Detailer a Wieder-Zesummenhang Annuléierungen, kann op Sleeping Bear Dunes online Kalenner fonnt ginn.

Mat dem verstäerkten Verloscht vun däischterem Himmel wéinst Liichtverschmotzung sinn esou Evenementer wichteg fir d'Wonner vum Nuetshimmel ze erhalen an ze schätzen. D'Grand Traverse Astronomical Society ass gewidmet fir d'ëffentlech Sensibiliséierung a Verständnis vun der Astronomie ze förderen, an duerch hir Partnerschaft mat Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, si kënnen hir Passioun fir d'Stäre mat engem méi breede Publikum deelen.

