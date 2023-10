Entdeckt dat iwwerraschend Phänomen vu Streuung vum Liicht vun engem eenzegen Atom

By

Fuerscher am Departement fir Physik, Humboldt Universitéit vu Berlin, hunn eng banebrytend Entdeckung iwwer d'Streuung vum Liicht duerch een eenzegen Atom gemaach. Leed vum Jürgen Volz an Arno Rauschenbeutel, huet d'Team hir Erkenntnisser an der prestigiéiser Zäitschrëft Nature Photonics publizéiert. Dësen neien Abléck werft net nëmmen d'Liicht op d'Behuele vum Liicht um mikroskopesche Niveau, mee hält och Potenzial fir Fortschrëtter an der Quantekommunikatioun.

No der Hypothese vum Max Planck aus dem Joer 1900, austauscht d'Liicht Energie mat Matière an diskreten Eenheeten, déi Quanten genannt ginn. Den Albert Einstein huet spéider proposéiert datt dës Quanten, oder Photonen, d'fundamental Partikel vum Liicht waren. Haut si Photodioden fäeg en eenzegen Photon z'entdecken, well se d'Detektioun a kuerze Stroumimpulse konvertéieren.

Wann en eenzegt Atom opgereegt gëtt fir duerch e Laserstrahl ze fluoreszen, behält dat resultéierend fluoreszent Liicht anescht wéi d'Laserlicht dat et begeeschtert huet. Wärend Photonen gläichzäiteg am Laserlicht optrieden, verstreet een eenzegen Atom nëmmen ee Photon gläichzäiteg. Wéi och ëmmer, d'Fuerscher hunn erausfonnt datt wann zwee Laser-Photonen en eenzegen Atom gläichzäiteg schloen, den Atom ee Photon absorbéiert, awer deen zweete passéiere léisst. Den absorbéierte Photon gëtt dann an eng zoufälleg Richtung emittéiert ier den Atom en anere Photon absorbéiere kann.

Déi iwwerraschend Entdeckung koum wann d'Fuerschungsteam eng spezifesch Faarfkomponent aus dem Leuchtstofflicht mat engem Filter ewechgeholl huet. Si hunn observéiert datt de Stroum vun eenzelne Photonen sech a Paar vu Photonen transforméiert huet, déi zur selwechter Zäit festgestallt goufen. Dësen onerwaarten Effekt fuerdert eis alldeeglech Perceptioun a verteidegt fréier Iwwerzeegungen iwwer d'Streuungsfäegkeeten vun engem eenzegen Atom.

Zousätzlech zu senger faszinéierender Natur huet dëst Phänomen praktesch Implikatioune fir Quantentechnologien. D'Paire vu Photonen, déi duerch dëse Prozess generéiert ginn, si quantummechanesch verwéckelt, wat Phänomener wéi Teleportatioun vu Quantestaaten erméiglecht. D'Fuerscher gleewen datt d'Notzung vun eenzel Atomer als Quelle fir verwéckelt Photonpaar existéierend Quellen a punkto Hellegkeet a Kompatibilitéit mat Quanterepeateren a Quantepaarten, déi an der Quantekommunikatioun op laang Distanz benotzt ginn, iwwerschreift.

D'Kapazitéit fir d'Behuele vum Liicht op atomarem Niveau ze manipuléieren an ze verstoen mécht nei Méiglechkeeten am Beräich vun der Quantekommunikatioun an der Informatiounsveraarbechtung op. Dës Fuerschung déngt als Erënnerung datt eis alldeeglech Intuitioune vläicht net ëmmer mat de komplizéierte Wierker vun der mikroskopescher Welt ausriichten.

FAQ

Wat ass d'Bedeitung vun der Fuerschung duerchgefouert vum Department of Physics op der Humboldt University?

D'Fuerschung liwwert nei Abléck an d'Streuverhalen vum Liicht vun engem eenzegen Atom a seng potenziell Uwendungen an der Quantekommunikatioun.

Wat hunn d'Fuerscher entdeckt?

D'Fuerscher hunn erausfonnt datt wann e spezifesche Faarfkomponent aus dem Leuchtstofflicht ewechgeholl gëtt, deen vun engem eenzegen Atom emittéiert gëtt, de Stroum vun eenzelne Photonen transforméiert a Paar vu Photonen, déi gläichzäiteg festgestallt ginn.

Wéi beaflosst dës Entdeckung d'Quantekommunikatioun?

Déi verwéckelt Photonepaaren, déi duerch dëse Prozess generéiert ginn, hunn praktesch Uwendungen an der Quantekommunikatioun, sou wéi Teleportatioun vu Quantestaaten a Kompatibilitéit mat Quanterepeater a Quantepaart.

Wat ass quantummechanesch Entanglement?

Quantemechanesch Entanglement bezitt sech op e Phänomen wou zwee Partikelen esou verbonne sinn datt den Zoustand vun engem Partikel vum Zoustand vun deem aneren ofhängeg ass, onofhängeg vun der kierperlecher Distanz tëscht hinnen.

Wéi kann dës Fuerschung zu Fortschrëtter a Quantentechnologien bäidroen?

Andeems se d'Streuungsverhalen vun eenzel Atomer verstoen an hir Fäegkeet fir versteckte Photonepaar ze generéieren, kënnen d'Fuerscher méi effizient a méi hell Quelle vu Quanteninformatioun fir Uwendungen an der Quantekommunikatioun an Informatiounsveraarbechtung entwéckelen.