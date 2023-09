D'Erhéijung vun der Mënscherechter Bevëlkerung bedroht d'Biodiversitéit an d'Ökosystemer

An engem Buch iwwer d'Zukunft vun der kënschtlecher Intelligenz stellt de MIT Professer Max Tegmark en dystopeschen Szenario vir, an deem Maschinnen Ziler adoptéieren, déi fir d'Mënschheet schiedlech sinn, wa se net fäeg sinn d'mënschlech Interessen präzis ze verstoen an auszestëmmen. Och wann dëst wäit ewech ka schéngen, huet eis eege Spezies, duerch déi séier Expansioun vun der mënschlecher Intelligenz, e groussen Impakt op de Planéit an aner Liewewiesen.

D'Mënschheet, déi eemol e kriteschen Moment konfrontéiert war mat nëmmen e puer dausend Individuen, representéiert elo 36% vun alle Mamendéieren op der Äerd. Zusätzlech 60% besteet aus Déieren wéi Kéi, déi fir Mënsche geziicht ginn. Nëmmen 4% si wëll Déieren. Eise Fortschrëtt huet zu der Reduktioun vum Raum fir aner Déieren gefouert, wat zu der sechster Massausstierwen féiert, déi éischt vun enger eenzeger Spezies verursaacht ginn. Dëst Ausstierwen Event ass net limitéiert op eenzel Arten, mee beaflosst ganz Branchen vum evolutive Bam, mat Gattungen, déi mat enger Rate 35 Mol méi séier verschwannen wéi an de leschte 65 Millioune Joer.

Fuerscher hunn erausfonnt datt op d'mannst een Drëttel vun de bekannte Wirbeldéieren d'Bevëlkerungsreduktioun erliewen an a méi kleng Ökosystemer agespaart sinn. Zum Beispill waren et am Ufank vum 10. Joerhonnert eemol 20 Milliounen Elefanten, awer haut sinn et manner wéi eng hallef Millioun, a vill Länner hunn dës wonnerschéi Kreaturen net méi gehost.

De Verloscht vu ganze Genera stéiert net nëmmen Ökosystemer, mee beaflosst och mënschlech Gesondheet a Wuelbefannen. D'Verschwannen vu grousse Raubdéieren a bestëmmte Regiounen huet zu enger Erhéijung vun der Bevëlkerung vu Wäissschwanz Hirschen a Mais gefouert, déi Gaascht fir Zecken sinn, déi d'Lyme Krankheet iwwerdroen. Zousätzlech dréit d'Iwwerexploitatioun vun natierleche Ressourcen an d'Zerstéierung vun der Biodiversitéit zur Verbreedung vu Krankheeten tëscht Déieren a Mënschen bäi, wéi mat der Covid-19 Pandemie gesi ginn.

D'Biodiversitéit erhalen an an de Schutz vun tropesche Bëscher investéieren, wou déi héchsten Niveaue vun der Biodiversitéit fonnt ginn, ass entscheedend fir den Zesummebroch vun den Ökosystemer ze reduzéieren. Dréngend Handlung, begleet vu bedeitende Investitiounen, ass néideg fir weider Zerstéierung ze verhënneren. Wa mir op eisem aktuelle Wee weiderfueren, kënnen d'Konsequenze vill méi katastrophal sinn wéi mir eis kënne virstellen.

Quellen: Dem Max Tegmark säi Buch iwwer kënschtlech Intelligenz, Studie publizéiert an der PNAS, International Union for Conservation of Nature Datebank