Virauszesoen Spin Mängel am Silicon Carbide: E Schrëtt A Richtung Quantephysik Technologien Fortschrëtter

Fuerscher vun der University of Chicago Pritzker School of Molecular Engineering hunn eng computational Studie gemaach fir d'Schafung vu spezifesche Spindefekter am Siliziumkarbid virauszesoen. D'Resultater vun hirer Studie, publizéiert an Nature Communications, bidden e wichtege Schrëtt fir Fabrikatiounsparameter fir Spindefekter z'identifizéieren, déi a Quantetechnologien benotzt kënne ginn.

Verstoen Spin Mängel

Spindefekter an Halbleiteren an Isolatoren sinn Gëftstoffer oder falsch plazéiert Atomer an engem Feststoff, deen en elektronesche Spin droen. Dëse Besëtz ka benotzt ginn fir Qubits ze kreéieren, d'Basis Eenheet vun der Operatioun a Quantentechnologien. Wéi och ëmmer, d'Synthese vu Spindefekter ass nach net voll optimiséiert, an et gëtt keng kloer Strategie fir dës Mängel op spezifesch Spezifikatioune ze konstruéieren. Am Siliziumkarbid, e Material bekannt fir seng Disponibilitéit a Potenzial fir Spin Qubits, hunn verschidden Experimenter verschidde Empfehlungen erginn fir gewënschte Spindefekter ze kreéieren.

Eng Computational Rees

Fir d'Bildung vu Spindefekter ze verstoen, huet d'Fuerschungsteam gefouert vum Giulia Galli iwwergräifend atomistesch Simulatioune benotzt. Si konzentréiere sech op d'Prognose vun der Bildung vun engem bestëmmten Typ vu Spindefekt bekannt als "Divakanzen", déi erstallt ginn andeems e Silizium a Kuelestoff aus Siliziumkarbid ofgeschaaft gëtt. Divacancies weisen Verspriechen fir Uwendungen a Quantentechnologien ze senséieren.

Quantum Sensing opmaachen

Quante Sensing huet d'Potenzial fir magnetesch an elektresch Felder z'entdecken, souwéi d'Komplexitéite vu komplexe chemesche Reaktiounen z'entdecken. Wéi och ëmmer, fir dëst Potenzial ze spären, mussen déi richteg Spindefekter oder Qubits op de richtege Plazen erstallt ginn. D'Team kombinéiert verschidde Berechnungstechnike fir d'Bewegungen vun Atomer a Ladungen während der Defektbildung bei verschiddenen Temperaturen ze studéieren.

Kontrollbarkeet erreechen

D'Simulatioune vum Team hunn déi spezifesch Bedéngungen opgedeckt, ënner deenen d'Divakanzspindefekter effizient a kontrolléierbar a Siliziumkarbid geformt kënne ginn. Andeems Dir de komplexe Mechanismus vun der Defektbildung versteet, gëtt et méiglech onerwënscht interferéierend Mängel ze vermeiden, déi d'gewënschte Sensingfäegkeete vu Spindefekter beaflosse kënnen. D'Computational Tools, déi vum Fuerschungsteam entwéckelt goufen, kënne vun Experimentalisten benotzt ginn fir verschidde Spindefekter am Siliziumkarbid an aner Hallefleit ze konstruéieren.

Future Directions

D'Team plangt hir computational Studien auszebauen fir méi realistesch Bedéngungen ze enthalen, wéi Surfaces, Belaaschtung a makroskopesch Defekter. Si zielen och ze verstoen wéi Flächen d'Spindefektbildung beaflossen. Wärend weider Aarbecht gebraucht gëtt fir hiren Tool ze generaliséieren fir eng méi breet Palette vun Defektbildungsprozesser a Defektarrays virauszesoen, weist d'Team Beweis-vun-Prinzipie-Studie d'Fähigkeit fir berechent Konditiounen ze bestëmmen déi néideg sinn fir gewënschte Spindefekter ze kreéieren. Mat weiderer Fuerschung an Algorithmus Verbesserunge sinn Fortschrëtter a Quantetechnologien erreechbar.

Quellen:

- Natur Kommunikatiounen (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41632-9