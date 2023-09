Simons Foundation annoncéiert Empfänger vun Onofhängegkeet Awards

D'Simons Foundation huet déi 13 Empfänger vu senge prestigiéisen Onofhängegkeet Awards opgedeckt, déi Fuerscher ënnerstëtzen an hirem Iwwergank vun mentoréierter Ausbildung op onofhängeg Fuerschungspositiounen. All Matbierger kritt bis zu zwee Joer Postdoctoral Ënnerstëtzung, inklusiv engem Joresgehalt vun $ 85,000 an eng Ressource a berufflech Entwécklungsgeld vun $ 10,000 pro Joer. Beim Erhalen vun enger Tenure-Streck Fakultéitspositioun kréien d'Gesellschaften Subventiounsfinanzéierung am Ganzen $ 600,000 iwwer dräi Joer.

Déi dräi Onofhängegkeetspräisprogrammer ginn duerch d'Simons Collaboration on the Global Brain (SCGB), d'Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB), an d'Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI) zur Verfügung gestallt. Dës Programmer zielen d'Gesellschaften an der Verréckelung Richtung Fuerschung Onofhängegkeet ze engagéieren.

D'Transition to Independence (TTI) Awards, ugebueden duerch den SCGB an de SCPAB, bidden Ënnerstëtzung fir Fuerscher an der Neurowëssenschaften. D'SCGB TTI Auszeechnunge konzentréieren sech op d'Untersuchung vu grousser Circuiten bei Eenzell-Resolutioun fir neural Kodéierung an Dynamik ze verstoen, während d'SCPAB TTI Auszeechnunge sech op d'Neurowëssenschafte vum kognitiven Alterung an der Verontreiung vu Krankheet konzentréieren. Béid Programmer sinn op fir Eenzelpersounen aus ënnerrepresentéierte Gruppen an der Neurowëssenschaft, och déi mat Behënnerungen an benodeelegt Hannergrënn.

De SFARI Bridge to Independence (BTI) Award akzeptéiert Bewerber aus verschiddenen Hannergrënn, déi un verschiddenen Aspekter vun der Autismuswëssenschaft schaffen, wéi Genetik, molekulare Mechanismen, Circuiten a Systemer, a klinesch Wëssenschaft. SFARI encouragéiert Uwendungen vun historesch ënnerrepresentéierten oder ausgeschlossene Gruppen.

All Gesellschaften aus den dräi Programmer ginn en Deel vun enger Léiergemeinschaft, engagéieren sech an der professioneller Entwécklung a Gemeinschaftsbauaktivitéiten. Si wäerten un Atelieren deelhuelen, Ënnerstëtzung vu Simons Foundation Wëssenschaftler a Personal kréien, treffen mat zougewisenen externen Mentoren, a besichen perséinlech Simons Foundation Enquêteuren Reuniounen an Onofhängegkeet Award Retreats.

D'Applikatioun Period fir d'2024 Onofhängegkeet Auszeechnunge wäert op Oktober 10, 2023. Fir méi Informatiounen iwwert d'Auszeechnunge, besicht de Simons Foundation Independence Awards Informatiounen Säit.

