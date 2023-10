D'Weltraumzäit léisst seng Mark op der Äerd Stratosphär

D'Stratosphär, ee vun de wäitsten Deeler vum Planéit, gëtt vu mënschlechen Aktivitéiten am Weltraum beaflosst. Fuerscher hunn bedeitend Quantitéiten u Metaller an Aerosolen an der Atmosphär entdeckt, déi héchstwahrscheinlech entstinn aus der ëmmer méi grousser Zuel vu Raumschëffer a Satellitten, déi gestart ginn an op d'Äerd zréckkommen. Dës Metaller veränneren d'atmosphäresch Chimie, wat potenziell Implikatioune fir d'Klima, d'Ozonschicht an d'Bewunnbarkeet vum Planéit kéint hunn.

D'Team vu Wëssenschaftler, dorënner den Dan Cziczo an den Dan Murphy, hunn d'Fuerschung mat Hëllef vu spezialiséierten Tools u Fuerschungsfliger gemaach. Si hunn méi wéi 20 Elementer fonnt, dorënner Lithium, Aluminium, Kupfer a Bläi, an Aerosolproben, déi mat de Verhältnisser passen, déi a Raumsondlegierungen benotzt goufen. D'Mass vun dëse Metaller aus der Raumschëff erëmzekréien iwwerschratt de Betrag am natierleche kosmesche Stëbs fonnt. Zousätzlech hu bal 10% vu grousse Schwefelsäurepartikelen, déi hëllefen d'Ozonschicht ze schützen, Aluminium an aner Raumschëff Metalle enthalen.

Et gëtt geschat, datt bis zu 50,000 méi Satellitte bis 2030 Ëmlafbunn erreechen kënnen. Dat heescht, datt bis zu d'Halschent vun de Stratosphäresch Schwefelsäure-Partikel Metalle vun der Reentry an den nächste Joerzéngte kéinte enthalen. Déi potenziell Auswierkungen op d'Äerdatmosphär, d'Ozonschicht an d'Liewen selwer sinn nach ëmmer net voll verstanen.

D'Studie vun der Stratosphär ass Erausfuerderung, well et eng uerdentlech a stabil Regioun vun der Atmosphär ass, selten zougänglech vu Mënschen oder souguer Héichhéichflich. Wéi och ëmmer, duerch den Airborne Science Programm vun der NASA konnten d'Fuerscher Loftproben aus enger Héicht vun 11.8 Meilen (19 km) iwwer dem Buedem an Alaska sammelen. Instrumenter goufen benotzt fir d'Sammlung vun de frëschsten an ongestéierten Loftproben ze garantéieren.

D'Stratosphär spillt eng entscheedend Roll beim Schutz vum Planéit an all Liewen op him duerch d'Ozonschicht. Dës Schicht wierkt als global Schëld géint schiedlech ultraviolet Stralung. Déi lescht Jorzéngte sinn Efforte gesinn fir d'Ozonschicht ze reparéieren an z'erfëllen nodeems se vu Chlorfluorocarbone menacéiert gouf. Wéi och ëmmer, déi ëmmer méi Präsenz vu Metalle vu Raumschëffer Starten a Retouren kann nei Erausfuerderunge stellen.

D'Rakéiten, déi benotzt gi fir Satellitten a Raumschëffer an d'Ëmlafbunn ze schécken, hannerloossen e Spuer vu Metaller, ähnlech wéi de Wake vu Schëffer am Ozean hannerlooss. Dës Metaller droen zur Bildung vun Aerosolpartikelen an der Stratosphär bäi. Wärend Meteoritten zënter Joeren duerch d'Atmosphär gefall sinn, rivaliséiert d'Mass vu Metaller vu Rakéite mat där vu Meteoritten. Den Impakt vun der mënschlecher Besatzung an der Raumfaart op der Äerdatmosphär ass e wesentleche Suerg, dee weider Enquête erfuerdert.

D'Verännerungen, déi an der Stratosphär optrieden, ze verstoen ass entscheedend fir de Planéit ze schützen a seng weider Bewunnbarkeet ze garantéieren. D'Fuerschung, déi vum Cziczo, Murphy, an hiren Teams geleet gëtt, beliicht d'potenziell Auswierkunge vu mënschlechen Aktivitéiten am Weltraum op d'Äerdatmosphär an de delikate Gläichgewiicht vun der Ozonschicht.

Quellen:

- Purdue Universitéit: Fuerscher fannen Ëmweltproblemer am Weltraumalter, déi d'Äerd Stratosphär infiltréieren