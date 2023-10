Astronomen Entdeckt banebriechend Siena Galaxy Atlas fir Ëffentlech Vue

Astronomen hunn e bedeitende Meilesteen erreecht andeems se de Siena Galaxy Atlas (SGA) enthüllt hunn, en extensiv Katalog mat bal 400,000 Galaxien an hir detailléiert Informatioun. Am Géigesaz zu fréiere Kompilatiounen, bitt de SGA héichqualitativ a korrekt Donnéeën, sou datt et eng wäertvoll Ressource fir Fuerscher an d'Allgemengheet mécht. Duerch de Fokus op hell a grouss Galaxien liwwert de SGA Standuertinformatioun a Referenzbilder, wat zukünfteg astronomesch Studien erliichtert.

De Siena Galaxy Atlas erlaabt d'Wëssenschaftler net nëmmen déi grouss Struktur vum Universum z'ënnersichen, mee hëlleft och bei der Exploratioun vu kriteschen Aspekter wéi d'Verdeelung vun der donkeler Matière an d'Bildung an d'Versammlung vu grousse Galaxien. Den Atlas kombinéiert Daten aus dräi Ëmfroen, déi tëscht 2014 an 2017 gemaach goufen, kollektiv bekannt als DESI Legacy Surveys. Dës Ëmfroe ginn wäertvoll Abléck fir den Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), dat zielt fir den Impakt vun der donkeler Energie op d'Expansioun vum Universum ze verstoen. Den DESI-Projet wëlles eng erweidert Kaart vum Kosmos ze kreéieren, déi iwwerrascht 11 Milliarde Liichtjoer iwwerspant.

De Siena Galaxis Atlas ass eng vun de gréisste Galaxisenquête bis elo, mat iwwerraschend 20,000 Quadratgraden, entspriechend ongeféier d'Halschent vum Nuetshimmel. Säi groussen Ëmfang gëtt erwaart d'Astronomen d'Verständnis vu verschiddene Phänomener ze verbesseren, dorënner déi verschidde Mustere vun der Stärebildung tëscht Galaxien an déi physikalesch Prozesser verantwortlech fir déi divers observéiert Formen. Zousätzlech wäert de SGA d'Korrelatioun tëscht der Verdeelung vu Galaxien an der Verbreedung vun der donkeler Matière am ganzen Universum beliicht. Ausserdeem, wann Gravitatiounswellen erkannt ginn, hëlleft dësen Atlas fir hir Quellen präzis ze identifizéieren.

FAQ:

Q: Wéi vill Galaxien katalogiséiert de Siena Galaxy Atlas?

De Siena Galaxy Atlas ëmfaasst bal 400,000 Galaxien.

Q: Wat ënnerscheet de Siena Galaxy Atlas vu fréieren Efforten?

De SGA ënnerscheet sech duerch seng héichqualitativ Daten, déi korrekt Positiounen, Gréissten a Forme vu Galaxien garantéiert. Et bitt och déi bescht Hellegkeetsmessungen fir Galaxien, am Géigesaz zu fréiere Compilatiounen.

Quellen:



https://public.nrao.edu/news/image-release-new-look-at-famous-galaxy-cluster-gives-feast-of-detail-for-eyes-of-hungry-astronomers/