Verännerungen an Tektonesche Placke Afloss Biodiversitéit op der Äerd

Eng rezent Etude huet eng Verbindung tëscht de Beweegunge vun den tektonesche Placke vun der Äerd an der Diversitéit vu Marinearten fonnt. D'Fuerschung weist datt Prozesser déi d'Lithosphär änneren, déi tektonesch Plackebewegungen enthalen, d'Ozeanniveauen beaflossen, an domat d'Disponibilitéit vu flaache Marineëmfeld beaflossen, wou d'Liewen bléift.

Tektonesch Placke si grouss Sektioune vun der ieweschter Äerdmantel a Krust, déi de ganze Globus ofdecken. Si sinn a konstante Beweegung, verursaacht de Vulkanismus vun der Äerd, d'Bildung vu Bierger, an d'Schafung vun Ozeangraben. D'Etude, gefouert vum Geolog Slah Boulila vun der Sorbonne Universitéit, entdeckt d'Fro firwat et Zyklen an der Diversitéit a Biodiversitéit sinn.

D'Fuerscher analyséiert geologesch a Marine Datesets, souwéi Marine Biodiversitéit Daten, fir d'Ausrichtung vun Zyklen an der Marine Biodiversitéit mat tektonesche Plackeprozesser z'ënnersichen. Duerch d'Vergläiche vu méi wéi 18,000 Marine Fiels Echantillon a bal 32,000 Gattungen aus der Paleobiologie Datebank, hunn se 36 Millioune Joer Zyklen an der Marine Biodiversitéit entdeckt, déi mat Ännerungen an der Produktioun an der Subduktioun vum Mierboden korreléiert hunn.

Wann tektonesch Placke ausernee réckelen, entstinn dënn Ozeanesch Krust, a wann eng Plack ënner engem aneren an engem Prozess genannt Subduktioun gedréckt gëtt, da geet de Mieresspigel erof. Variatiounen am Mieresspigel änneren de verfügbare Liewensraum fir Marinearten, wat zu Ännerungen an der Biodiversitéit féiert. Héich Mieresspigel féieren zu der Iwwerschwemmung vum dréchene Land an der Verdéifung vu flachen Marinegebidder, wat d'Prolifératioun vu Marineorganismen fördert. Ëmgekéiert reduzéieren déi niddreg Mieresspigel de verfügbare Raum fir Marine Liewen.

Wärend d'Iddi vun enger Verbindung tëscht tektonesche Plackeverschiebungen a Biodiversitéit net nei ass, bitt dës Fuerschung weider Validatioun andeems se e gréissere Datesaz benotzen. D'Resultater ënnerstëtzen d'Hypothese datt Ännerungen an der Ëmwelt mat Evolutioun an Ausstierwen Eventer verbonne sinn. Wéi och ëmmer, d'Etude äntwert net definitiv firwat dës Zyklen optrieden, a léisst dat als onbeäntwert Fro.

Weider gëtt et nach ëmmer Debatte tëscht Fuerscher iwwer déi zyklesch Natur vun der Placketektonik, mat e puer streiden datt et onregelméisseg ass anstatt periodesch. Trotzdem dréit dës Etude zum wuessende Kierper vu Beweiser bäi, déi den Zesummespill tëscht Verännerungen an der Ëmwelt, Evolutioun an Ausstierwen beliicht.

Zesummegefaasst weist d'Fuerschung wéi Verréckelung vun tektonesche Placken d'Biodiversitéit beaflossen andeems se Ozeanniveauen an d'Disponibilitéit vun Habitaten fir Marinearten beaflossen. Dës Verbindunge verstoen gëtt wäertvoll Abléck an d'Äerd d'Geschicht vun Arten Diversifikatioun an Ausstierwen Evenementer.

Source: Beurteaux, D. (2023), Shifts in tectonic plates change biodiversity, Eos, 104.