Wëssenschaftler Entdeckt d'3D Struktur vum CRISPR-Cas13bt3 System mat Versprieche fir Virusbekämpfung

Wëssenschaftler hunn en Duerchbroch am Beräich vun der Gen-Editioun gemaach andeems se déi dreidimensional Struktur vum CRISPR-Cas13bt3 detailléiert hunn, ee vun de klengste bekannte CRISPR-Cas13 Systemer fir RNA Modifikatioun benotzt. Dës Entdeckung mécht de Wee fir d'Präzisioun vun dësem Gen-Editing-Tool ze verbesseren an hiren Zougang an d'Liwwerung op Zil-Editiounsplazen ze verbesseren. D'Studie, publizéiert an Nature Communications, beliicht déi eenzegaarteg Charakteristiken vum CRISPR-Cas13bt3, déi et vun anere Proteinen an der selwechter Famill ënnerscheeden.

CRISPR Systemer sinn Nobelpräis-Gewënner Technologien déi benotzt gi fir Nukleinsäuren wéi RNA an DNA z'änneren. RNA ass eng eenzegstrengeg polymer Molekül wesentlech fir Genausdrock, wärend DNA genetesch Instruktioune fir Entwécklung a Wuesstum dréit.

Fuerscher vun der Rice University hunn 3D Modeller benotzt fir d'Struktur an de Mechanismus vum CRISPR-Cas13bt3 besser ze verstoen. Am Géigesaz zu anere CRISPR Systemer déi DNA zielen, Cas13-assoziéiert Systemer, dorënner CRISPR-Cas13bt3, Zil-RNA. Dëse RNA-Targeting-System huet e grousst Potenzial beim Kampf géint Virussen, well vill Virussen RNA benotzen fir hir genetesch Informatioun ze codéieren.

Déi kleng Gréisst vum CRISPR-Cas13bt3, mat nëmmen ongeféier 700 Aminosäuren am Verglach zu den üblechen 1200 Aminosaieren, bitt e Virdeel andeems se e besseren Zougang a Liwwerung op Zilsiten ubidden. D'Fuerscher hunn d'Kryo-Elektronmikroskopie benotzt fir d'Struktur vum CRISPR System ze kartéieren, en detailléierten 3D Modell ze produzéieren. Iwwerraschend hu se fonnt datt CRISPR-Cas13bt3 anescht funktionnéiert wéi aner Proteinen an der Cas13 Famill. Amplaz vun zwee ursprénglech getrennte Domainen déi zesummekommen fir e Schnëtt auszeféieren, benotzt dëse System eng viraus existéierend Schéier-ähnlech Struktur kombinéiert mat verbindlechen Elementer fir spezifesch RNA Siten ze zielen.

D'Fuerscher hunn dunn geschafft fir d'Präzisioun vum System ze verbesseren andeems se seng Aktivitéit a Spezifizitéit a liewegen Zellen testen. Hir Erkenntnisser bréngen eis méi no bei méi effektiv Gen-Editing-Tools, déi Viren bekämpfen a potenziell zu Fortschrëtter an der Medizin a Biotechnologie bäidroen.

Quell: Natur Kommunikatiounen