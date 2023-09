Nei Etude fënnt Schied Kann hëllefen Coral Bleechung ze verhënneren

Eng rezent Etude vun der Australien Southern Cross University huet eng potenziell Léisung entdeckt fir d'Korallbleechung ze vermeiden: Schiet. Coral Bleeching, déi weltwäit eng Epidemie ginn ass wéinst steigenden Waassertemperaturen, huet bedeitend Schued u Riff verursaacht, dorënner de renomméierte Great Barrier Reef.

Laut Peter Butcherine, Lead Autor vun der Etude, ass de Great Barrier Reef ënner imminenter Bedrohung vum Klimawandel an huet véier Mass Bleechungsevenementer zënter 2016 erlieft. Waasser Temperaturen. Dëst, kombinéiert mat den zukünftege Konsequenze vum Klimawandel, wéi méi heefeg Marine Hëtztwellen a Stuerm, stellt eng bedeitend Gefor fir de Riff duer.

Wärend Efforte fir de Klimawandel ze reduzéieren vital sinn, si se net méi genuch fir de Great Barrier Reef ze schützen. Dofir hunn d'Fuerscher am Cooling and Shading Subprogramm vum Reef Restoration and Adaptation Program (RRAP) hir Efforten op d'Untersuchung vun der Effizienz vun der Schiet vu Koralleriffer konzentréiert fir Bleechung ze bekämpfen.

D'Studie huet positiv Resultater geliwwert, beweist datt souguer deelweis Schiet fir en Deel vum Dag d'Bleechung effektiv reduzéieren. Reduzéiert Sonneliicht ëm 30% ronderëm Sonnemëtteg fir véier Stonne gouf fonnt fir den Ufank vu Bleechung a flachen, thermesch betount Korallen ze luesen.

Dës Erkenntnisser maachen d'Méiglechkeet fir verschidde mënschlech Interventiounen op fir Korallen-Ökosystemer ze hëllefen. Kënschtlech Ofdeckungen, sou wéi Schattenduch, sinn eng potenziell Léisung, awer weider Fuerschung ass erfuerderlech fir hir indirekten Effekter ze verstoen. Eng aner villverspriechend Optioun ass d'Benotzung vu kënschtlechen Niwwelsystemer, déi Schied ubidden ouni d'Korallen-Ökosystem ze beaflossen. Wéi och ëmmer, zousätzlech Fuerschung an Entwécklung sinn noutwenneg virum opskaléierten Ofbau am Feld.

D'Studie betount d'Wichtegkeet vun innovativen Approche fir Koralleriffer ze schützen an den dréngende Bedierfnes fir Handlung fir dës vital Ökosystemer ze erhaalen.

Definitiounen:

– Coral Bleeching: De Prozess an deem d'Korallen déi symbiotesch Algen ausdrécken, déi an hire Stoffer liewen, verursaacht duerch Ëmweltstressoren wéi héich Waassertemperaturen.

- Great Barrier Reef: De weltgréisste Koralleriffer System virun der Küst vu Queensland, Australien.

- Shading: Reduzéiert d'Quantitéit vum Sonneliicht, deen d'Korallen erreecht andeems Dir Cover bitt oder kënschtlech Methoden benotzt.

– El Niño: E Klimamuster charakteriséiert duerch d'Erwiermung vum Pazifesche Ozean, wat bedeitend Auswierkungen op d'Wiedermuster weltwäit kann hunn.

- Marine Hëtztwellen: Perioden vun ongewéinlech waarme Waassertemperaturen am Ozean.

– Klimawandel: Laangfristeg Verännerungen an Temperaturen a Wiedermuster verursaacht duerch mënschlech Aktivitéiten, besonnesch d'Emissioun vun Zäregasen.

Quellen:

- Studie publizéiert an Frontiers in Marine Science, gefouert vun der Southern Cross University vun Australien

- Zitat vum Peter Butcherine, Fuerschungskolleg an der Southern Cross University vun Australien, publizéiert an engem Interview mat Newsweek