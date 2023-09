Astrofotograf erfaasst eng erstaunlech Vue vum seltenen Super Blue Moon iwwer Portugal

Professionelle Fotograf Miguel Claro huet viru kuerzem en atemberaubende Bild vum Super Blue Moon den 30. August 2023 ageholl, wéi en iwwer Monsaraz Schlass an der Dark Sky Alqueva Reserve a Portugal opgestan ass. De Claro, bekannt fir seng Astrofotografie, ass Member vun The World at Night an den offiziellen Astrofotograf vun der Dark Sky Alqueva Reserve.

Am Géigesaz zu sengem Numm ass de Blue Moon net wierklech blo. Et gëtt definéiert als den zweete Vollmound an engem Mount oder den Drëttel vu véier Vollmound an enger eenzeger Saison. Op der anerer Säit geschitt e Supermoon wann de Vollmound mam Perigeum vum Mound zesummefält, sou datt et e bësse méi grouss a méi hell schéngt wéi soss.

De Super Blue Moon vum 30. August war e seltenen Event deen zënter e puer Joerzéngte net méi wäert optrieden. No der NASA wäert de nächste Super Blue Moon am Joer 2037 sinn.

Fir déi, déi interesséiert sinn de Mound ze beobachten, ginn et Guiden zur Verfügung fir déi bescht Offeren op Spektiven an Teleskopen. Zousätzlech ginn et empfohlene Kameraen a Lënse fir Astrofotografie fir ze hëllefen Är eege Himmelsbiller z'erreechen.

Dem Miguel Claro seng Aarbecht kann op senger Websäit a sengem Instagram Konto fonnt ginn, a weist seng spektakulär Biller vum Nuetshimmel.

