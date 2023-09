Gesiichtsapproximatioun weist d'Erscheinung vum mëttelalterleche Mann mat selten Formen vun Zwergismus

By

Eng Team vu Fuerscher huet erfollegräich eng Gesiichtsapproximatioun vun engem mëttelalterleche Mann erstallt deen tëscht dem néngten an 11. Joerhonnert a Polen gelieft huet. Dësen Individuum, bekannt als Ł3/66/90, huet un zwou Forme vun Zwergismus gelidden, eng Bedingung sou seelen datt et ni eng opgeholl Instanz an engem Joerhonnerte-ale Skelett gouf. D'Fuerscher hunn 3D Scans vum Schädel vum Mann benotzt fir seng Gesiichtsmerkmale ze rekonstruéieren.

D'Analyse vun de Skelettreschter huet virdru verroden datt de Mann kierperlech Charakteristiken konsequent mat Achondroplasie a Léri-Weill Dyschondrosteose hat, déi béid Forme vun Zwergismus sinn. D'3D Scans hu gewisen datt hien kuerz Rippen hat, "flaming Hip Schanken" an "ausgedréint Ellbogen", souwéi en héich archéiert Zänn Gaum. Wéi och ëmmer, säi Gesiichtsausgesinn blouf bis elo onbekannt.

Fir d'Gesiichtsapproximatioun ze kreéieren, hunn d'Fuerscher de Schädelscannen an en 3D Redaktiounsprogramm importéiert a Softgewebe Dicke Markéierer vu liewege Spender benotzt fir Datenpunkten op den digitaliséierte Schädel ze verdeelen. Si hunn och Projektioune gemaach baséiert op CT Scans vu liewegen Individuen fir d'Gréisst vun de Gesiichtsmerkmale ze bestëmmen.

D'Gesiichtsrekonstruktioun huet e Mann mat engem ronnen Gesiicht, enger prominenter Stiermer an engem neutralen Ausdrock opgedeckt. D'Fuerscher hunn och eng spekulativ Rekonstruktioun erstallt, déi de Mann mat engem vollen Kapp vun donkelen Hoer an engem Baart duergestallt huet. Notamment war d'Gréisst vum Kapp vum Mann méi grouss wéi duerchschnëttlech, wat e gemeinsame Charakteristik vu Skelettdysplasie ass.

Geméiss dem Bioarchäolog Magdalena Matczak, deen Deel vun der éischter Entdeckung vum Skelett vum Mann war, huet d'Gesiichtsapproximatioun Feature beliicht, déi mat Achondroplasie assoziéiert, wéi eng Depressioun vum Nasegebitt a Midface Hypoplasie. Si ënnersträicht d'Bedeitung vun der neier Erscheinung vum Gesiicht, well et eis erlaabt Gesiicht zu Gesiicht mat enger Persoun aus der Vergaangenheet ze kommen.

Dës Fuerschung liwwert wäertvoll Abléck an d'physesch Erscheinung vun Individuen mat rare Forme vun Zwergismus am mëttelalterlechen Europa. D'Benotzung vun 3D Scannen a Gesiichtsrekonstruktiounstechniken setzt weider fir eist Verständnis vun der mënschlecher Geschicht an der Diversitéit ze verbesseren.

