D'Erhéijung vun der Great Square vu Pegasus am Nuetshimmel

Eng vun de bekanntste Gruppéierunge vu Stären, de Grousse Quadrat vu Pegasus, fänkt dës Saison méi héich um Nuetshimmel un. De ganze September, owes no Osten kucken, kann d'Grouss Square gesi ginn, wéi se méi héich iwwer dem Horizont klëmmt.

De Grousse Quadrat besteet aus véier Stäre mat enger gläicher Hellegkeet: Scheat, Alpheratz, Markab an Algenib. Dës Stäre representéieren de "Kierper" vum geflügelte Päerd vun der griichescher Mythologie, Pegasus. Bekannt mat der Great Square kann hëllefen d'Pegasus Stärebild z'identifizéieren a kann och benotzt ginn fir den nooste Stär 51 Pegasi ze lokaliséieren, deen Heem ass fir den éischten Exoplanéit deen jeemools ronderëm en Haaptrei Stär wéi eis Sonn entdeckt gouf.

D'Grouss Square ass keen offiziellt Stärebild mee éischter en Asterismus, en erkennbar Muster vu Stären um Nuetshimmel. Et kann méi wéi e "groussen Diamant" ausgesinn wéinst senger gekippter Positioun, mat engem Stär, Algenib, no ënnen. Och wann et eidel schénge kann, sinn et e puer Notabele Stären am Zentrum, a fir d'Anishinaabe Leit vun der Great Lakes Regioun representéiert de Quadrat den Torso vum Moose.

Riets vun der Linn tëscht Scheat a Markab läit 51 Pegasi, och bekannt als Helvetios. Dëse gielzege Stär ass Heem vum Exoplanéit 51 Pegasi b, den éischte Planéit deen jeemools entdeckt gouf, deen e Sonneähnleche Stär ëmkreest. Et ass e Jupiter-Gréisst Planéit, dee säi Stär vill méi no ëmkreest wéi d'Äerd un d'Sonn mécht.

Déi optimal Aussiichtspositioun fir souwuel d'Groussplaz wéi och d'Stärebild Pegasus gëtt bis Oktober erreecht, e puer Stonnen nom Sonnenënnergang. Wann Dir dës Stäre beobachte wëllt, ass et recommandéiert eng Spektiv oder Teleskop ze benotzen. Zousätzlech kënnen d'Biller vun dësen Himmelssiichter mat der Hëllef vun der richteger Ausrüstung an Techniken erreecht ginn.

Den Opstig vun der Great Square of Pegasus am Nuetshimmel ass e spannend Event fir Stargazers an Himmelbegeeschterten. Duerch d'Bekanntschaft mat dësem prominenten Asterismus kënnen d'Beobachter d'Wonner vum Pegasus-Stärebild an dem nooste Stär 51 Pegasi mat sengem faszinéierende Exoplanéit entdecken.

