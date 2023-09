Neptun bei der Oppositioun: Wéini a wéi Dir den Äisgigant beobachtet

Den Neptun, den aachte Planéit vun der Sonn an de wäitste Planéit an eisem Sonnesystem, wäert en Dënschdeg, 19. September an der Oppositioun sinn. Dëst bedeit datt et an enger direkter Linn mat der Sonn an der Äerd wäert sinn, mat eisem Planéit am Zentrum positionéiert. Als zousätzleche Bonus wäert den Neptun och seng noosten Approche zu der Äerd maachen, bekannt als Perigeum, ongeféier zur selwechter Zäit. Dëst wäert de fernen Planéit méi grouss a méi hell am Nuetshimmel maachen, a schaaft eng éischt Geleeënheet fir Observatioun.

Vun New York City wäert den Neptun am Oste bei ongeféier 6:58 pm EDT eropgoen an e puer Stonnen méi spéit sichtbar ginn. Um héchste Punkt um Himmel, ëm 12:51 Auer EDT Mëttwoch, 20. September, wäert den Neptun 46 Grad iwwer dem Horizont sinn. Et wäert am Stärebild Pisces sinn.

Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt och wann den Neptun am Perigeum ass, d'Äerd an den Äisgigant nach ëmmer onheemlech wäit ausernee sinn. Während dëser nootste Approche wäert den Neptun nach ëmmer ongeféier 2.7 Milliarde Meilen vun eisem Planéit ewech sinn. Fir eng Perspektiv ze bidden, sinn d'Äerd a de Mars duerch eng duerchschnëttlech Distanz vun 140 Millioune Meilen getrennt. Dëst bedeit datt d'Duerchschnëttsdistanz tëscht dem Mars an der Äerd tëscht der Äerd an dem Neptun bal 20 Mol méi passt.

Wéinst senger immenser Distanz ass den Neptun net mat bloussem A um Himmel ze gesinn. Et huet eng Breet vun 31,000 Meilen (50,000 Kilometer), ongeféier véiermol d'Gréisst vun der Äerd, wat et de véierte gréisste Planéit an eisem Sonnesystem mécht. Wéi och ëmmer, dem Neptun seng Visibilitéit erfuerdert d'Benotzung vun engem Teleskop oder e qualitativen Spektiv a gënschteg Wiederkonditiounen.

Wann Dir interesséiert sidd fir den Neptun ze beobachten oder Fotoen vum Nuetshimmel ze maachen, da gi verschidde Ressourcen verfügbar. Space.com liwwert Guiden iwwer déi bescht Teleskopen, Spektiven, Kameraen a Lënse fir Astrofotografie. Wann Dir et fäerdeg bréngt Neptun op Oppositioun ze fotograféieren, kënnt Dir souguer Är Biller an Detailer ofginn [Email geschützt] fir d'Chance se mat anere Raumbegeeschterten ze deelen.

Als Ofschloss presentéieren dem Neptun seng Oppositioun an d'Proximitéit zu der Äerd eng exzellent Geleeënheet fir dësen wäitem Äisgigant ze gesinn an ze studéieren. Andeems Dir déi entspriechend Ausrüstung benotzt an eng gëeegent Plaz fannen, kënnen Himmelsgazer d'Wonner vun eisem Sonnesystem iwwerraschen.

