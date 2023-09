D'Zäit leeft aus fir de Koméit Nishimura ze gesinn

De Koméit Nishimura, offiziell bekannt als C/2023 P1 Nishimura, ass no um Enn vu senger Visibilitéit an der Nordhallefkugel. Wann Dir net d'Chance hat dëst Himmelsevenement ze observéieren, ass elo d'Zäit dat ze maachen. Geschwënn wäert et d'Sonn méi no kommen a fir déi nächst 400 Joer aus der Siicht verschwannen.

Fir en Abléck vum Koméit Nishimura ze kréien, musst Dir fréi erwächen, virum Sonnenopgang. Kuckt no Ost-Südosten an der Stonn virum Sonnenopgang a lokaliséiert d'Stärebild Leo. De Koméit wäert dës Woch laanscht de Léiwsschwanz erofgoen, awer bis de 16. September wäert en zesumme mat der Sonn opgoen. D'Benotzung vun enger Stargazing App kann Iech hëllefen de Koméit ze lokaliséieren an ze bestëmmen ob et siichtbar genuch ass fir niddereg um Horizont ze gesinn.

Well de Koméit den 13. September just aacht Grad iwwer dem Horizont wäert sinn, brauchs de en onbestëmmten Bléck op den Horizont fir en ze gesinn. All Muerge gëtt et gläichzäiteg ëmmer méi déif bis et an d' Sonn verschwënnt. Wéi och ëmmer, de verschwannende hallefmound, deen bis zum neie Mound vum September féiert, soll däischter Himmel ubidden, déi hëllefe fir de Koméit Nishimura ze gesinn.

Entdeckt vum Amateurastronom Hideo Nishimura vu Kakegawa City, Japan, den 12. August, huet de Koméit Nishimura d'Opmierksamkeet vun Astrofotografen an Skywatcher ronderëm d'Welt ugezunn. Dës Begeeschterten hunn Zeie gesinn datt de Koméit säi Schwanz verléiert wéinst engem Trennungsevenement, deen duerch e staarke Sonnewand verursaacht gëtt.

De Koméit wäert den 18. September seng noosten Approche un d'Sonn maachen, bekannt als Perihel. Wann et d'Sonnestrahlung iwwerlieft, wäert et ëm d'Sonn schloën a fir Observateuren op der Südhallefkugel siichtbar ginn. An dësem Szenario ass et bis Enn vum Mount um westlechen Himmel bei Sonnenënnergang ze gesinn.

Wann Dir interesséiert sidd fir méi vum Nuetshimmel ze entdecken oder de Koméit Nishimura méi no ze kucken, betruecht Iech an eng Spektiv oder en Teleskop ze investéieren. Et gi verschidde Méiglechkeeten verfügbar fir Iech ze hëllefen Är Stargazing Erfahrung ze verbesseren oder eng beandrockend Astrofotografie z'erreechen.

Quellen: TheSkyLive.com